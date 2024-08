Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -LexLegis.ai setzt neue Maßstäbe für Effizienz und Genauigkeit in der RechtsbrancheLexLegis.ai revolutioniert die Rechtslandschaft mit seiner hochmodernen KI-gestützten Plattform, die entwickelt wurde, um die komplexen Anforderungen des indischen Rechtssystems zu erfüllen. Indem LexLegis.ai mühsame juristische Recherchen in Sekundenschnelle erledigt, setzt LexLegis.ai neue Maßstäbe für Effizienz und Genauigkeit in der juristischen Praxis. Auf der Grundlage eines riesigen firmeninternen Datenkorpus von über 20 Milliarden Token, die aus mehr als zehn Millionen indischen Rechtsdokumenten stammen, liefert es präzise und aussagekräftige Antworten auf juristische Anfragen mit beispielloser Geschwindigkeit und Präzision. Dieses Repository wurde in den letzten 25 Jahren von den Gründern intern erstellt.Die Funktionen der Plattform gehen über die herkömmlicher juristischer Recherchetools hinaus und bieten Funktionen wie Quellenangaben, erklärbare KI (Explanable AI, XAI) und Lösungen für Halluzinationen, was sie zu einem zuverlässigen Begleiter für Juristen macht. Während Plattformen wie Harvey.ai vor allem in westlichen Rechtssystemen weltweite Aufmerksamkeit erlangt haben, liegt die Stärke von LexLegis.ai in der tiefen Spezialisierung auf indisches Recht, die ein Maß an Relevanz und Genauigkeit bietet, das sie von anderen unterscheidet.Aufbauend auf dem Erfolg in Indien bereitet sich LexLegis.ai nun auf eine rasche globale Expansion vor und plant den Eintritt in die USA und andere Commonwealth-Länder. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, juristische Herausforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen anzugehen und die revolutionären Fähigkeiten von LexLegis.ai einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Während sich die Plattform auf den Eintritt in diese neuen Märkte vorbereitet, entwickelt sie sich zum bevorzugten Praxisverwaltungssystem für globale Steuer- und Rechtskanzleien. Diese Entwicklungen, die in den Jahren 2024 und 2025 eingeführt werden sollen, werden den Nutzen von LexLegis.ai im gesamten juristischen Spektrum weiter erhöhen.Mit seiner sicheren, unvoreingenommenen und erklärbaren KI ist LexLegis.ai nicht nur ein Produkt, sondern der Beginn einer neuen Ära in der Anwaltschaft, in der Schnelligkeit, Genauigkeit und Gerechtigkeit realisierbar sind. LexLegis.ai expandiert weltweit und ist auf dem besten Weg, ein unverzichtbares Werkzeug für Juristen auf der ganzen Welt zu werden, das die juristische Recherche verändert und neue Branchenstandards setzt.Informationen zu LexLegis.ai:LexLegis.ai wurde von Saakar Yadav gegründet, einem Experten für die Verwaltung von Rechts- und Steuerdokumenten und KI, der zuvor das Central Data Processing Center des National Judicial Reference System (NJRS) leitete, dem weltweit größten Archiv für Berufungen - ein Projekt der indischen Regierung. Zu den weiteren Gründern gehören Vishrut Srivastava, ein Absolvent der Vanderbilt University und Experte für maschinelles Lernen mit zehnjähriger Erfahrung in KI-gesteuerten Anwendungen für globale Finanzinstitute, und Praveen Sood, der über mehr als 35 Jahre Erfahrung verfügt, darunter eine lange Tätigkeit bei Tata Steel, wo er die Bereiche Steuern, Investorenbeziehungen und strategische Planung leitete.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2485454/Saakar_Yadav.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2485455/Team_Lexlegis_ai.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2485457/LexLegis_ai_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lexlegisai-transformiert-die-juristische-recherche-mit-ki-in-indien-und-wird-weltweit-expandieren-302226565.htmlPressekontakt:Saakar Yadav: Leiter Marketing und Vorsitzender,E-Mail: saakar@lexlegis.ai,+91 9920546100Original-Content von: LexLegis.ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176011/5848415