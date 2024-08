- Ed Clarke ersetzt Simon Cheng mit sofortiger Wirkung als CEO der P2P Group.

- Herr Clarke war zuvor Gründer und Geschäftsführer einer börsennotierten Gesellschaft in Australien, die in den ASX 300-Index und den All-Tech-Index aufgenommen wurde.

- Das Unternehmen stärkt seine neu übernommene Marke Inturai mit der Lancierung der Produkt-Website www.inturai.com.

Vancouver, British Columbia, den 22. August 2024 / IRW-Press / P2P Group Limited ("P2P Group" oder das "Unternehmen") (CSE: PPB / FWB: 3QG) hat die Ernennung von Ed Clarke zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben.

Herr Clarke, der zuvor als Gründer und Geschäftsführer bei Yojee verantwortlich zeichnete, verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit wachstumsstarken Technologieplattformen. Seinem strategischen Weitblick und seiner Führungsstärke ist es zu verdanken, dass sich Yojee als Branchenführer im Bereich der landseitigen Logistikplattformen etablieren konnte und nun von 4 der 10 größten Logistikunternehmen der Welt eingesetzt wird.

Die Ernennung von Herrn Clarke erfolgt in einer für P2P Group wichtigen Phase, in der das Unternehmen kontinuierlich die Grenzen von Produkten und Technologien in der Gesundheitsbranche ausdehnt. Herr Clarke ist für seine Fähigkeiten bekannt, sowohl Wachstum voranzutreiben als auch eine Innovationskultur zu fördern. Das macht ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu führen.

Er hat nicht nur mehrere private Technologieunternehmen zum Erfolg geführt, sondern auch die Gründung und den Ausbau von börsennotierten Gesellschaften auf ASX 300- und All-Tech-Index-Niveau verantwortet. Mit seinen umfassenden Kenntnissen in puncto Wachstum und Skaleneffizienz sowie seinem Know-how auf dem Gebiet der Markteinführungsstrategien wird er das Unternehmen bei der Erweiterung seiner Präsenz auf unterschiedlichste Branchen, einschließlich Gesundheitswesen und Smart-Home-Technologie, maßgeblich unterstützen.

"Ed Clarkes nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau von Unternehmen durch Innovation und strategisches Wachstum macht ihn in dieser entscheidenden Phase zur perfekten Führungspersönlichkeit für die P2P Group", sagte Steven Pearce, Director der P2P Group. "Sein Führungsstil passt perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie, und wir sind zuversichtlich, dass er unser Unternehmen zu neuen Höhen führen wird."

Herr Clarke äußerte sich begeistert über seinen Einstieg bei P2P Group: "Es ist mir eine Ehre, den Posten des CEO bei der P2P Group zu übernehmen, und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit unserem talentierten Team. Unser Auftrag, intelligentere und sicherere Räume zu schaffen, liegt mir wirklich am Herzen, und ich freue mich sehr darauf, zum weiteren Erfolg und Wachstum des Unternehmens beitragen."

Simon Cheng, der maßgeblich daran beteiligt war, die P2P Group durch eine bedeutende Wachstums- und Innovationsphase zu führen, tritt als CEO zurück, bleibt dem Unternehmen jedoch als Director erhalten.

Inturai-Website geht online

Die P2P Group hat für das vor kurzem übernommene Produkt Inturai eine neue Website ins Netz gestellt, auf der dessen innovativen Technologielösungen im Detail vorgestellt werden. Die neue Website finden Sie unter www.inturai.com. Zur Ansicht klicken Sie bitte auf den nachstehenden Link:

Public Relations-Update

PPB hat die Firma Kingfisher Consulting Ltd. ("Kingfisher") beauftragt, das Unternehmen mit Social-Media- und Podcast-Diensten, allgemeinen Kapitalmarkt-Beratungsleistungen für die internationalen Märkte und ähnlichen Aktivitäten zu unterstützen, um die Geschäftstätigkeit und Entwicklung des Unternehmens zu fördern.

Kingfisher Consulting Ltd. unterstützt Unternehmen im europäischen und nordamerikanischen Markt schon seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Serviceleistungen im Bereich der Anlegerkommunikation.

Die Beauftragung von Kingfisher erfolgt mit sofortiger Wirkung für einen Leistungszeitraum von bis zu drei Monaten. Das Honorar beträgt 32.500 CAD in bar sowie 250.000 Aktienoptionen, die bis zum 30. August 2029 zum Preis von je 0,05 CAD ausgeübt werden können. Das Honorar wird vom Unternehmen zu Vertragsbeginn aus Mitteln des Betriebskapitals bezahlt. Im gegenseitigen Einvernehmen beider Vertragsparteien können weitere Leistungen zu zusätzlichen Kosten vereinbart werden.

Kingfisher ist vom Unternehmen unabhängig und hat seinen Firmensitz an der Adresse Fairview Strand 23, Dublin 3, Irland. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung sind weder Kingfisher noch seine Führungskräfte direkt oder indirekt über Wertpapiere am Unternehmen beteiligt.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen hat die Ausgabe von 12.500.000 Aktienoptionen ("Optionen") des Unternehmens gemäß den Bestimmungen seines Equity Incentive Plan ("der Plan") genehmigt. Die Optionen, die zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens berechtigen, können bis 30. August 2029 zum Preis von je 0,05 CAD ausgeübt werden und unterliegen den allgemeinen Bestimmungen des Plans.

- Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren vierteljährlich ausübbar.

- Die der Firma Kingfisher Consulting Ltd. gewährten Optionen werden mit sofortiger Wirkung ausübbar.

Über die P2P Group

Die P2P Group nimmt eine Vorreiterrolle bei der Transformation von Gesundheit und Sicherheit mithilfe von fortschrittlichen Technologielösungen zur Schaffung von intelligenteren und sichereren Räumen ein. Die P2P Group ist als Dienstleister für die Bereiche Gesundheitsversorgung, Smart Homes und Industrieanlagen bestrebt, immer und überall für Sicherheit zu sorgen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.P2P-Group.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ed Clarke

Chief Executive Officer

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel.: (+1) 604 339-0339

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

VORSICHTSHINWEIS ZU "ZUKUNFTSGERICHTETEN" INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positioniert" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als unrichtig erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76600Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76600&tr=1



