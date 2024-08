DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger warten auf PMIs - Hellofresh und CTS Eventim gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag kaum verändert in den Tag gestartet. So tritt der DAX mit 18.464 Punkten auf der Stelle, der Euro-Stoxx-50 präsentiert sich mit 4.886 Zählern ebenfalls kaum verändert.

Am heutigen Donnerstag startet endlich das mit Spannung erwartete Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Doch noch vor der Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell am morgigen Freitag auf dem dortigen Symposium stehen heute Konjunkturdaten im Fokus. Im Tagesverlauf werden die neuen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus vorgelegt. Erste Daten aus Japan und Australien stimmen vorsichtig optimistisch. "Auch wenn es nur leichte Verbesserungen sind, untermauern sie klar die Botschaft, dass keine Rezession im Anmarsch ist", sagt ein Händler. Am Vormittag stehen zunächst die Daten aus europäischen Ländern im Blick. Bei Frankreich hofft man vor allem auf eine Verbesserung im Service-Sektor, der nur knapp über der wichtigen Expansionsmarke von 50 Punkten steht. In Deutschland wird vor allem auf die desaströsen Werte der Industrie geblickt, die mit zuletzt 43,2 tief im Rezessionsbereich stecken.

Auch von den Notenbanken gibt es einige Nachrichten. Das Fed-Protokoll der Sitzung von Ende Juli deutet darauf hin, dass die Fed wahrscheinlich im September mit Zinssenkungen beginnen wird. Dort war zu lesen, dass einige Notenbanker bereits eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Juli befürwortet hätten. Zudem hieß weiter, dass "die überwiegende Mehrheit beobachtete, dass, wenn die Daten weiterhin in etwa wie erwartet eintreffen, es wahrscheinlich angemessen wäre, die Geldpolitik bei der nächsten Sitzung zu lockern", die im September stattfinden wird. Alles in allem enthielt das Protokoll wenig Überraschendes. Die Bank of Korea hat derweil wie erwartet den Leitzins unverändert gelassen, jedoch die Wachstumserwartung der Wirtschaft gesenkt. Im Blick steht nun am Mittag das EZB-Protokoll der jüngsten Ratssitzung vom 18. Juli. In den USA stehen am Nachmittag außer den PMI-Daten noch der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an.

Investor steigt bei Hellofresh ein

Der Investor Active Ownership Capital, der schon beim Bad Homburger Generikahersteller Stada ein gutes Timing bewies, ist bei Hellofresh (+6%) eingestiegen. Er gilt als aktivistischer Investor, der auch Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens nehmen will. Insgesamt werden dem Investor 6,7 Prozent der Anteile zugerechnet, was gemessen am Schlusskurs von Mittwoch immerhin einem Wert von rund 85 Millionen Euro entspricht. Zudem ist zu vermuten, dass es auf die Meldung hin einige Trittbrettfahrer geben dürfte.

Für die Aktie der Deutschen Bank geht es am Morgen um gut 2 Prozent nach oben. Positiv wird an der Börse gewertet, dass die Bank am Vorabend eine Einigung im Rechtsstreit um die Übernahme der Postbank vermelden konnte. Diese umfasse rund 60 Prozent der Forderungen, nehme damit aber nur 45 Prozent der bereits erfolgten Rückstellungen in Anspruch. Damit können Rückstellungen aufgelöst werden. Die Bank erwartet daraus einen positiven Effekt auf ihr Vorsteuerergebnis im dritten Quartal von rund 430 Millionen Euro. "Zwar nur ein Einmaleffekt, aber da auch der größte Einzelkläger mit dabei ist, dürften sich die anderen anschließen", kommentierte ein Händler. Damit könnte das Kapitel Postbank hoffentlich bald abgeschlossen werden.

Kräftig nach oben geht es bei CTS Eventim, die Aktie legt um 10 Prozent zu. Der Tickethändler hat erneut von den Preissteigerungen im Ticketverkauf profitiert. Der Gewinn liegt daher deutlich über der Erwartung, der Ausblick wurde erhöht.

Ordentliche Zahlen vom Schweizer Rückversicherer Swiss Re sorgen in der Aktie für ein Plus von 1,5 Prozent. Swiss Re hat im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen leicht übertroffen, die Prämieneinnahmen seien aber einen Tick höher erwartet worden. Mit einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 20,1 Prozent für das erste Halbjahr 2024 zeigt sich den Jefferies-Analysten zufolge die Stärke des zugrunde liegenden Rückversicherungsmarktes. Der Jahresausblick wurde bestätigt.

