Der Halbleiterhersteller Wolfspeed hat am Mittwochabend ein schwaches Quartalsergebnis vorgelegt. Daran scheinen sich Anleger nicht zu stören.Siliziumkarbid-Halbleiter sind aufgrund ihrer guten Leitfähigkeit und ihrer hohen mechanischen Belastbarkeit gefragt. Zum Einsatz kommen sie unter anderem in industriellen Anwendungen sowie Elektrofahrzeugen. Das hat Herstellern wie On Semiconductor, das ein wichtiger Zulieferer für Tesla ist, in den vergangenen Jahren hohe Gewinne und Anlegern starke Aktienkursentwicklungen beschert. Wolfspeed kann von steigender SiC-Nachfrage nicht profitieren Auch das Unternehmen Wolfspeed, das für die deutsche Automobilindustrie im Saarland eine milliardenschwere …