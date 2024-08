www.bernecker.info

Die PayPal-Aktie erreichte mit 72,77 $ ein neues Zwölfmonatshoch und verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten einen Kursanstieg von rund 20 % Die erfreulichen Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024 trugen zu dieser Entwicklung bei, ebenso wie die jüngste Partnerschaft zwischen PayPal und dem niederländischen Zahlungsanbieter Adyen. Adyen wird seinen Firmen- und Marktplatzkunden in den USA nun das beliebte Fastlane-Checkout-Tool von PayPal anbieten, was am Markt positiv aufgenommen wurde.Die Analysten sind begeistert. So ist Mizuho der Überzeugung, dass die Entscheidung von Adyen, Fastlane trotz der Konkurrenz durch PayPals Braintree zu integrieren, die Stärke des Produkts unterstreicht. Das Marktpotenzial von Fastlane wird auf 3 Billionen $ geschätzt, wobei ca. 1,4 Billionen $ realistisch erreichbar scheinen. Mizuho hält an ihrem "Outperform"-Rating für PayPal fest und erwartet einen deutlichen Anstieg der Transaktionsmargen. Das Kursziel von 90 $ wurde bestätigt.Insgesamt sind die Analysten für PayPal durchgehend optimistisch: 14 von 31 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 17 zum Halten und keiner zum Verkauf. Die Partnerschaft mit Adyen und die weitere Entwicklung von Fastlane bieten Möglichkeiten für Wachstum und höhere Transaktionsmargen. Das Potenzial von PayPal liegt in seiner Fähigkeit, sich als universelle Zahlungsplattform zu positionieren, die eine Reihe von Zahlungslösungen über den Checkout-Service hinaus anbietet.PayPal ist Bestandteil des spekulativen Musterportfolios von "Der Aktionärsbrief". Die Position liegt 11,6 % im Gewinn.Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!