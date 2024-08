Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -XUZHOU, China, 22. Aug. 2024 /PRNewswire/ - Als die Welt im vergangenen Juli mit rekordverdächtigen Temperaturen zu kämpfen hatte, wobei der 22. und der 23. Juli laut ERA5-Daten die heißesten Tage aller Zeiten markierten, bekamen Milliarden Menschen den Dominoeffekt extremer Wetterverhältnisse zu spüren. Vor diesem Hintergrund sahen sich die Baustellen aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit mit noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert. Diese Bedingungen stellen nicht nur die menschliche Ausdauer auf die Probe, sondern auch die Widerstandsfähigkeit der Maschinen, die bei kritischen Bauarbeiten eingesetzt werden.In Anbetracht dieser Herausforderungen hat XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425), ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, gibt seine 5 wichtigsten Sicherheitshinweise für den Einsatz bei extremer Hitze und feuchtem Wetter bekannt:- Kontinuierlich kühlende UmgebungenBauunternehmern und Fuhrparkleitern wird empfohlen, die Klimaanlagen in der Kabine regelmäßig zu warten. Der hinter dem Fahrersitz befindliche Klimaanlagenfilter kann leicht verstopfen und zu einem verminderten Luftstrom oder sogar zum Einfrieren des Verdampfers führen. Diese Probleme können durch die Reinigung oder den Austausch von Filtern alle 200 Stunden oder in staubigen Umgebungen auch häufiger gemildert werden. Es wird auch empfohlen, den Außenfilter der Klimaanlage regelmäßig durch leichtes Klopfen oder mit Druckluft von innen nach außen zu reinigen. Führen Sie diese Wartung alle 500 Stunden durch und tauschen Sie den Filter nach drei Reinigungen aus, um eine effektive Filterung zu gewährleisten.- Wartung der Entlüftung für die SicherheitRegelmäßige Kontrollen der Entlüftungsöffnungen von Klimaanlagen sind nicht nur für den Komfort, sondern auch für die Sicherheit wichtig. In Kanäle fallende Trümmer können Geräuschstörungen verursachen oder Ventilatormotoren beschädigen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.- Sauberkeit des KühlersDer Kühler spielt eine zentrale Rolle für die Effizienz einer Klimaanlage und befindet sich an der Vorderseite des Wassertanks der meisten Geräte. Die Reinhaltung von Kühlern verhindert Verstopfungen, die zu einer erhöhten Ausfallrate von Klimaanlagen führen könnten, und vermeidet so unnötige Betriebsunterbrechungen.- Angemessene Abkühlungs- und RuhezeitenDer Sommer bringt eine erhöhte Arbeitsbelastung mit sich; es ist jedoch wichtig, ausreichende Ruhezeiten einzuplanen, nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern auch für die Maschinen, um Überhitzung und Überlastung zu vermeiden, die die Sicherheit der Anlagen gefährden könnten.- Angepasste BetriebsabläufeDa höhere Temperaturen zu Feuchtigkeitsansammlungen in Kraftstoffsystemen führen, die die Leistung beeinträchtigen, sollten im Sommer regelmäßige Kontrollen der Dieselabgastanks und häufiges Entleeren der Wasserabscheider durchgeführt werden, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und Fehlfunktionen zu vermeiden.Der proaktive Ansatz wird dazu beitragen, dass die Projekte im Zeitplan bleiben, ohne die Gesundheit oder Effizienz zu beeinträchtigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486691/Top_5_Safety_Guidance_Maintenance_Operations_Construction_Ongoing_Surge_Summer.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/top-5-sicherheitshinweise-fur-wartungsarbeiten-im-baugewerbe-bei-anhaltender-sommerhitze-und-hoher-luftfeuchtigkeit-im-jahr-2024-302227874.htmlPressekontakt:Wang Lin,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167468/5848461