XRP Kurs Prognose: Krypto-Experte sieht baldige Explosion von 60.000 %

Seitdem das Gerichtsverfahren zwischen der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC und Ripple Labs zum Ende gekommen ist, warten viele Krypto-Anleger darauf, dass der XRP Kurs endlich ausbricht und eine lang erwartete Preisexplosion mit sich bringt. Bisher lässt diese allerdings auf sich warten, denn obwohl der XRP-Token in den letzten sieben Tagen immerhin 6,47 % an Wert zulegen konnte, ist die große Preisveränderung bisher ausgeblieben.

Das könnte sich allerdings bald ändern - zumindest dann, wenn die XRP Prognose eines Krypto-Experten in Erfüllung geht. Wir verraten, was hinter der äußerst bullishen Einschätzung steckt.

Die Geschichte wiederholt sich: Kommt ein 60.000 % Anstieg für XRP?

Der Krypto-Analyst JackTheRippler ist dafür bekannt, sich regelmäßig mit den News und Charts von Ripple auseinanderzusetzen und seine Einschätzung diesbezüglich auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zu veröffentlichen. Vor kurzem veröffentlichte der Chart-Analyst einen Screenshot des Kursverlaufs von XRP seit der Einführung der Kryptowährung und erklärte anhand dieser Daten, warum seiner Meinung nach ein Preisanstieg von bis zu 60.000 % möglich sei.

Dabei nimmt er Bezug auf ein Muster im Chart, das schon einmal aufgetaucht ist: In den Jahren 2014 bis 2017 entstand ein Muster, das aus fünf wichtigen Eckpunkten besteht und sich in den Jahren 2019 bis 2024 nun wiederholt hat. Am Ende des ersten Musters gab es bis zum Jahr 2019 einen Preisanstieg von 60.000 % - wiederholt sich das Chartmuster also genauso wie damals, dürfte der XRP-Preis auf über 360 US-Dollar pro Token ansteigen.

XRP will explode like a volcano. If history repeats itself, which has always happened in the crypto space, we could see a 60,000% pump!



Brace yourselves… pic.twitter.com/IszcP7L8UG - JackTheRippler ©&xfe0f; (@RippleXrpie) August 20, 2024

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der XRP Kurs bei einem Preisniveau von 0,6016 US-Dollar. Damit hat sich der Ripple Kurs in den letzten Wochen kaum bewegt und trotz positiver Nachrichten nach dem Ende des Rechtsstreits noch keinen signifikanten Push erfahren. Es ist also durchaus fraglich, ob XRP alleine eine solche Preisveränderung durchlaufen kann oder ob nicht ein allgemeiner Bullenmarkt notwendig ist, um XRP und weitere Altcoins zusammen mit dem großen Bitcoin zu pushen.

Gerade diese Unsicherheit sorgt dafür, dass viele Anleger eben auch weiterhin XRP abwartend gegenüberstehen. Stattdessen stehen noch immer Meme-Coins im Fokus der meisten Kleininvestoren, da diese einerseits dank der hohen Volatilität am Markt zwar hohe Risiken, aber auch hohe Gewinne versprechen. Andererseits werden die Spaß-Währungen zu einem äußerst günstigen Preis angeboten, sodass selbst mit einer kleinen Investition am Krypto-Markt gehandelt werden kann.

Über 800 % Staking-Rendite: Base Dawgz lockt mit starken Zahlen

Presale-Projekte sind dafür bekannt, dass sie die Vorteile der Meme-Coin-Sparte besonders gut ausnutzen: Die fixen Presale-Preise sind in der Regel besonders günstig, da die Projekte bis jetzt nicht auf den Kryptobörsen gehandelt werden können und dadurch noch keinen Preisschwankungen unterliegen. Auch Base Dawgz ($DAWGZ) gehört zu dieser Gruppe, kann sich jedoch dank einiger interessanter Ansätze klar von der Konkurrenz abheben.

Dazu zählt unter anderem die Eigenschaften eines Multi-Chain-Tokens, denn Base Dawgz lässt sich nicht nur auf der Solana-Blockchain nutzen, sondern auch über Ethereum, Base, der Binance Smart Chain und Avalanche einsetzen. Die Entwickler des Meme-Coins möchten so eine dezentrale Nutzung garantieren, die keinen Limitierungen unterliegt.

Frühzeitige Community-Mitglieder dürfen sich außerdem über das Share-to-Earn-Konzept freuen: Hierbei handelt es sich um die Chance, selbst Inhalte zum Base Dawgz Presale zu erstellen - zum Beispiel in Form von Memes - und diese auf X zu teilen. Hierfür werden Punkte vergeben, die nach dem Ende des Presales in $DAWGZ-Token umgewandelt werden können und dann per Airdrop an die Nutzer verschickt werden.

Zudem gibt es bereits im laufenden Vorverkauf ein erstes Staking-Programm, dass allerdings nur über die Ethereum-Blockchain genutzt werden kann. Hier wird aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 806 % geboten.

