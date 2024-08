Le Locle, Schweiz (ots) -Tissot präsentiert eine Zusammenarbeit mit dem Manga UFO Robot Grendizer (im deutschsprachigen Raum als Goldorak bekannt), bei der zwei ikonische Vertreter der 1970er Jahre miteinander verschmelzen: die berühmte PRX und der Superkampfroboter aus Japan.Mit dieser Verbindung wird ein neues Kapitel in der Geschichte von Tissot aufgeschlagen, das Schweizer Handwerkskunst im 70er-Jahre-Design mit Manga-Popkultur kombiniert. Mit dem Start der neuen Grendizer U-Serie werden neue Fans in dieser fantastischen Welt willkommen geheißen, während alle, die mit dem Manga vertraut sind, auf eine nostalgische, aber fröhliche Reise in die Vergangenheit eingeladen werden.Inspiration aus den 70er Jahren, Technologien der GegenwartDiese Sonderedition der Uhr kombiniert das Vintage-Design der PRX mit den ikonischen Elementen der beliebten Anime-Serie. Beide stammen ursprünglich aus den 1970er Jahren. In Europa eroberte der Manga alle Herzen im Jahr 1978, dem Jahr der Erstauflage der Seastar, des Originalmodells der PRX. Der Zeitmesser besitzt ein 40 mm-Gehäuse aus Edelstahl 316L. Auf dem blauen Zifferblatt, das vom typischen Blau von Goldorak inspiriert ist, leuchtet eine gelbe Super-LumiNova®-Büste des Roboterhelden, ergänzt durch einen einzigartig gravierten Rotor, der bei jedem echten Fan Nostalgie wecken wird. Auf dem Flansch ist oben ein japanischer Text eingraviert, der den Originaltitel von Goldorak zeigt. Dieses Detail unterstreicht die Authentizität der Zusammenarbeit zwischen der Schweizer Marke und dem japanischen Manga.Mit dem Uhrwerk Powermatic 80 bietet die Uhr eine Gangreserve von bis zu 80 Stunden, während die Nivachron-Spiralfeder hohe Präzision und Zuverlässigkeit gewährleistet. Durch ein Saphirglas und den Mineralglasboden ist diese Sonderedition besonders geschützt und gewährleistet eine hohe Langlebigkeit. Gleichzeitig geben diese Elemente den Blick auf die verschiedenen Motive der Serie frei.Mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 bar (100 m) und einer Krone mit Gravurdekor garantiert sie Zuverlässigkeit in jeder Umgebung. Das robuste Design des ikonischen 70er-Jahre-Metallarmbands wurde so verarbeitet, dass es höchsten Komfort bietet.Auch die Uhren-Box erhielt ein ganz besonderes Design, das dem Spazer, Goldoraks UFO, nachempfunden ist. Sie bietet eine sehr persönliche Note, die an das legendäre Raumschiff des Helden erinnert und die Umverpackung ist mit Originalzeichnungen von Go-Nagai bedruckt.Go Nagai erklärte: "Es ist faszinierend, dass der UFO Robot Grendizer und die Tissot PRX beide in den 70er Jahren entstanden sind. Sie stammen aus unterschiedlichen Welten, aber diese Zusammenarbeit legte eine gemeinsame Aussagekraft offen." Zur Erläuterung der Bedeutung der Zusammenarbeit fügte er hinzu: "Durch die Verbindung des Kampfes von UFO Robot Grendizer für eine bessere Zukunft mit der Geschichte der PRX, die die Meilensteine des Lebens markiert, haben wir eine Uhr geschaffen, die eine echte Hommage an ihr Vermächtnis und Erbe ist."Eine Brücke zwischen Welten und GenerationenDiese Uhr vereint Tissots Know-how mit edlen Materialien und verbindet Tradition mit einem Hauch von Nostalgie und Kreativität. Handwerk mit Leidenschaft: Von der speziell entworfenen Box bis hin zu den markanten Goldorak-Motiven auf Zifferblatt und Rotor ist jedes Element ein Verweis auf die Manga-Serie. Tissot lädt Sie ein zu einer Reise durch faszinierende Welten, die Generationen mit dem Geist von Goldorak verbindet.Pressekontakt:Carina NochtPublic Relations TissotThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 20D - 65760 EschbornMobil: +49 170 91 20 944Carina.Nocht@swatchgroup.comOriginal-Content von: Tissot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148436/5848485