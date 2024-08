Die Unilever-Aktie profitiert am Donnerstag von einer Hochstufung. Die Bank of America hat zudem das Kursziel deutlich angehoben. Ein zentraler Grund für diese Neubewertung ist Unilevers Entscheidung, das Speiseeisgeschäft abzutrennen. Die Bank of America hat die Unilever-Aktie von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 3.800 Pence auf 5.600 Pence angehoben.Eine wesentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...