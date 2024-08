Falkensee (ots) -Der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt wird immer wichtiger. Das lernen auch schon Kinder. Der Markenanbieter Pelikan launcht daher beliebte Klassiker wie den Deckfarbkasten K24 und den Tintenroller Twist als eco Version. Zudem ergänzen Faulenzer, Textmarker, Wasserbox sowie Tintenschreiberpatronen aus recyceltem Kunststoff die eco Range 2024.Made of recycled plasticGestern noch als Küchengerät, Computertastatur oder Joghurtbecher im Gebrauch, morgen als praktisches Mal- oder Schreibprodukt in Schule und Freizeit: Pelikan setzt mit der eco Linie einen klaren Fokus auf Ressourcenschonung und verwendet dafür vorwiegend Post Consumer Waste (PCW) Kunststoff, der bereits in der Nutzung beim Endverbraucher war. Die eco Qualitätsprodukte bestehen je nach Kategorie mindestens zu 65 bis 95 Prozent aus diesem Material und werden größtenteils in Deutschland hergestellt.Der Recyclingkunststoff stammt beim K12 eco und K24 eco sowie beim Twist eco von Gebrauchsgütern wie Elektrogeräten oder Computerzubehör. Für die Tintenlöscher, Tintenschreiberpatronen, Textmarker und Wasserbecher hingegen wird der Recyclingkunststoff über den Grünen Punkt bezogen und stammt aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne. Hier werden Plastikverpackungen recycelt. Die Aufbereitung aller eingesetzten Recyclingkunststoffe findet in Europa statt.Die neuen Pelikan eco Produkte im Überblick:Deckfarbkasten K24 eco - nachhaltig malenDer K12 eco bekommt Verstärkung: Auch beim neuen K24 eco mit 24 leuchtenden Premium-Deckfarben bestehen alle Kunststoffteile zu 95 Prozent aus Post Consumer Recyclingmaterial. Dank Features wie austauschbaren Farbtabletten mit lichtechten, stark deckenden Farbpigmenten, dem abnehmbaren Deckel mit acht tiefen Mischmulden, dem beigelegten Namenssticker, einer Deckweißtube und dem integrierten Pinselfach punktet er auf ganzer Linie. Komplettiert werden die beiden eco Deckfarbkästen durch den Wasserbecher eco. Er ist kippsicher an beide Modelle ansteckbar und ebenfalls zu 95 Prozent aus Post Consumer Recyclingmaterial. Die perfekten Begleiter für kleine Künstler und ideal für umweltbewusste Familien!Tintenroller Twist eco - nachhaltig schreibenKlimaschutz und Nachhaltigkeit bewegen Jugendliche weiterhin im besonderen Maße. Nach dem erfolgreichen Launch des Twist eco Füllers und SUPER PIRAT eco Tintenlöschers im vergangenen Jahr gibt es den Twist eco nun auch als Roller mit feiner Schreibspitze, der aus mindestens 78 Prozent recyceltem Plastik besteht. Passend dazu bietet Pelikan Twist eco Rollerpatronen aus 65 Prozent recyceltem Kunststoff an.Die angesagten Twist Schreibgeräte bestechen nicht nur mit ihren inneren Werten, sondern vor allem mit dem gedrehten, außergewöhnlichen Design. Durch ihre ergonomische Form liegen sie perfekt in der Hand und garantieren ein langes, entspanntes Schreiberlebnis.Beide Twist eco Modelle sind universell für Links- und Rechtshänder geeignet und in den matten Trendfarben Lavender, Blue und Grey im Handel erhältlich. Der Twist eco Füller ist zusätzlich in Rosé verfügbar. Nachhaltig und voll im Trend!Faulenzer Twist eco - nachhaltig transportierenBestens verstaut und transportiert werden die Twist eco Schreibgeräte im farblich perfekt passenden Twist eco Faulenzer. Dank seiner eleganten Formsprache im casual-coolen Look ist er der Eyecatcher auf jedem Schreibtisch! Der neue Faulenzer von Pelikan mit geräumigem Hauptfach und praktischen Schlaufen an beiden Enden besteht aus 65 Prozent GRS zertifiziertem, recyceltem Polyester und ist erhältlich in den Farben Lavender/Apricot oder Blue/Grey.Textmarker 490 eco - nachhaltig markierenDen Textmarker 490 eco gibt es in sechs Neon- und sechs Pastellfarben auf Wasserbasis mit gleichmäßig hoher Leuchtkraft auf fast allen Papieren. Er ist ideal zum Malen, Markieren und aufgrund der großen Farbauswahl auch für kreative Zwecke geeignet. Die Spezialspitze ermöglicht das Markieren in drei Breiten. Zudem gewährleistet die Griffmulde einen komfortablen Halt und die Twist-Off-Kappe zum einhändigen Öffnen und Schließen eine praktische Handhabung. Der neue Textmarker von Pelikan besteht zu 80 Prozent aus recyceltem Plastik.Jedes eco Produkt ist ein UnikatMaterialstrukturen verleihen den eco Produkten einen besonderen authentischen Charme. Während der Twist eco eine dezente Marmorierung aufweist, die dem grauen Stift eine trendige Sichtbeton-Anmutung verleiht, hat der SUPER PIRAT eco eine gesprenkelte Optik. Beim K12 eco und K24 eco sowie beim SUPER PIRAT eco sind die hellen Kunststoffbestandteile hellgrau statt weiß. Die Farbigkeit der eco Produkte von Pelikan kann produktionsbedingt leicht variieren.Nachhaltig vom Produkt bis zur VerkaufsverpackungNachhaltigkeit hört für Pelikan nicht beim Produkt auf. Alle eco Markenartikel mit dem neuen Pelikan Recycling-Siegel haben auch eine nachhaltige Verkaufsverpackung - je nach Produkt handelt es sich um FSC-zertifizierten Karton aus verantwortungsvoller Waldnutzung oder recycelten Kunststoff.Über das Pelikan Recycling-Siegel:Der Gehalt an recyceltem Kunststoff wird auf den eco Produkten im Pelikan Recycling-Siegel ausgewiesen. Es wird nur an Produkte vergeben, die einen Mindestgehalt von 50 Prozent recyceltem Plastik enthalten und die in Pelikan Werken hergestellt oder nach dem Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert werden. Das Recycling-Siegel besagt, dass zertifizierte Materialien von zertifizierten Kunststoff-Recyclern bezogen sowie Materialherkunft und Beschaffungswege überwacht werden, um den ausgewiesenen Mindestgehalt an recyceltem Plastik sicherzustellen. Hochwertige Qualität, auf die man sich verlassen kann - eben typisch Pelikan!Mehr Informationen auf www.pelikan.com/ecoÜber PelikanKompetenz seit GenerationenÜber 185 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. 