CTS Eventim vorbörslich stark nach angehobenem Ausblick

Eine erhöhte Ergebnisprognose verleiht den Aktien von CTS Eventim am Donnerstag Rückenwind. Das Unternehmen konnte sein Wachstum im zweiten Quartal beschleunigen.



Der Veranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim konnte sein Wachstum im zweiten Quartal beschleunigen. Insbesondere erfolgreich vermarktete Konzerte und Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele haben dem Unternehmen zu einem Umsatzplus von 21,1 Prozent auf 793,6 Millionen Euro verholfen. Aber auch das operative Ergebnis (Ebidta) konnte um 23,3 Prozent auf 110 Millionen Euro gesteigert werden. Im Vergleich zum ersten Quartal konnte das Unternehmen sein Wachstum fast verdoppeln und für 2024 sogar die Ergebnisprognose erhöhen. Das Unternehmen erwarte zudem weitere positive Impulse durch Sommershows, Open Airs sowie diverse Festivals im dritten Quartal. Der Kurs des Eventvermarkters stieg um über 10 Prozent über den Xetra-Schlusskurs vom Vortag.









Quelle: HSBC