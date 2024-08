Original-Research: United Labels AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu United Labels AG



Unternehmen: United Labels AG

ISIN: DE0005489561



Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,35 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Lizenzproduktanbieter profitiert vom anhaltenden E-Commerce-Boom; Gute Marktposition auf dem Heimatmarkt mit einem breiten Lizenzmarkenportfolio bietet solide Basis für eine verstärkte Geschäftsexpansion ins EU-Ausland; Der weitere Ausbau des Großkunden- und E-Commerce-Business sollte zukünftig für dynamisches Wachstum sorgen; Die Ausweitung des margenstarken Onlinegeschäft und erwartete Skaleneffekte ermöglichen zukünftig überproportionales Ergebniswachstum; Fairer Wert je Aktie: 4,35 EUR; Rating: Kaufen



Die United Labels AG ist mit ihrem umfangreichen Lizenz-Markenartikelangebot im wachsenden multi-milliardenschweren Lizenzartikelmarkt aktiv, der weltweit ein Marktvolumen von rund 150,0 Mrd. USD (Retail) umfasst. Auch in Bezug auf die künftige Marktentwicklung in Deutschland und Europa rechnen Branchenexperten mit einem jährlichen Wachstum von ca. 5,0%.

Das vergangene Geschäftsjahr 2023 konnte der United Labels-Konzern mit einem deutlichen Konzernumsatzanstieg um 11,1% auf 24,82 Mio. EUR (VJ: 22,34 Mio. EUR) abschließen. Parallel hierzu stieg das operative Ergebnis (EBIT) um 25,0% auf 1,01 Mio. EUR (VJ: 0,81 Mio. EUR). Die EBIT-Marge wurde ebenfalls auf 4,1% (VJ: 3,6%) gesteigert. Auf Nettoebene konnte das Jahresergebnis deutlich auf 0,63 Mio. EUR (VJ: 0,45 Mio. EUR) zulegen.



Im Auftaktquartal des laufenden Geschäftsjahres hat das Unternehmen einen Konzernumsatz von 5,83 Mio. EUR erwirtschaftet, welcher damit unterhalb des Vorjahresquartals lag (Q1 2023: 6,90 Mio. EUR). Entgegengesetzt entwickelte sich das Online-Geschäft der Elfen Service GmbH mit einem dynamischen Q1-Umsatzanstieg um 37,0%. Auf operativer Ergebnisebene wurde aufgrund einer deutlich angestiegenen Rohertragsmarge mit 0,43 Mio. EUR ein EBIT auf Vorjahresquartalsniveau erreicht (Q1 2023: 0,45 Mio. EUR). Der rückläufige Q1-Umsatz lässt aber laut Unternehmensangaben keine Rückschlüsse auf das Gesamtjahr zu. Trotz der Auftragsverschiebungen erwartet die Gesellschaft nach wie vor ein Wachstum bei Umsatz und Ertrag. Konkret rechnet das Management für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 weiterhin mit einer leichten Umsatzsteigerung bei einem moderat ansteigenden EBIT.



Für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 rechnen wir mit einem signifikanten Konzernumsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,3% auf 26,62 Mio. EUR (VJ: 24,82 Mio. EUR). Als wesentlicher Wachstumstreiber sollte sich hierbei der erwartete Ausbau des E-Commerce-Business erweisen. Im Zuge dessen sollte das EBIT deutlich auf 1,37 Mio. EUR zulegen können. Für die Folgejahre 2025 und 2026 gehen wir von einem noch deutlicheren Hochlauf des Onlinegeschäfts (stärkere Anbindung an externe Onlineplattformen, zugeschnittene Onlineartikel etc.) und einem entsprechend höheren

E-Commerce-Konzernumsatzanteil aus und kalkulieren mit Umsatzerlösen in Höhe von 28,96 Mio. EUR bzw. 32,22 Mio. EUR. Parallel hierzu sollte durch erwartete einsetzende Skaleneffekte und einen margenstärkeren Umsatzmix (höheren Onlineumsatzanteil) das operative Ergebnis (EBIT) überproportional ansteigen auf 1,70 Mio. EUR (GJ 2025) bzw. 2,18 Mio. EUR (GJ 2026).

Insgesamt sehen wir den United Labels-Konzern gut aufgestellt, um mit seinem vielversprechenden Lizenzmarkenportfolio und umfangreichen Produktangebot sowie breiten Vertriebsbasis im großvolumigen Lizenzartikelmarkt künftig deutlich zu wachsen. Vor allem im E-Commerce-Geschäftsbereich sollte die Gesellschaft mit seinen online-spezifischen Produkten und dem geplanten Konzernproduktportfolio-Rollout und der verstärkten Vermarktung über externe digitale Plattformen ein dynamisches Wachstum erzielen können. Durch das skalierbare Geschäftsmodell und den zukünftig erwarteten verbesserten Umsatzmix (höherer margenstarker Online-Umsatzanteil), sollte das Unternehmen in den kommenden Jahren deutliche Ergebniszuwächse und Profitabilitätssteigerungen erreichen können.



Basierend auf unseren Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir unter Verwendung unseres DCF-Modells ein Kursziel in Höhe von 4,35 EUR je Aktie errechnet. In Bezug auf das aktuelle Kursniveaus vergeben wir damit das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der United Labels-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30591.pdf



