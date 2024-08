© Foto: imageBROKER | Oleksandr Latkun - picture alliance



Der österreichische Verpackungsspezialist und Kartonhersteller Mayr-Melnhof leidet unter der schwachen Konjunkturentwicklung, wie der am Donnerstag vorgelegte Halbjahresbericht zeigt.Die fortgesetzte Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die allgemein schwache Konjunkturentwicklung in Österreich und Deutschland, aber auch darüber hinaus, fordern ihren Tribut beim Kartonagenhersteller Mayr-Melnhof, der am Donnerstagmorgen seinen Geschäftsbericht für das erste Halbjahr vorgelegt hat. Schwache Konjunktur = rückläufige Geschäftsentwicklung Gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr fielen die Erlöse um 6,3 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Aufgrund einer um 139 …