Limburg (ots) -Neuer Job, neues Land? Die AMADEUS-Group informiert über den erfolgreichen Umzug in die Rhein-Main-Region.Immer mehr Menschen zieht es nach Frankfurt am Main, in die umliegenden Städte und Vororte. 2023 hat die Stadt die Einwohnermarke von 770.000 geknackt. Ein neuer Bevölkerungsrekord. Dank seiner kulturellen Vielfalt und Stellung als Finanzplatz in der EU ist die Main-Metropole sowohl für Einheimische als auch internationale Fach- und Führungskräfte interessant.Um sie in der Region willkommen zu heißen, veranstaltet das Newcomers Network Frankfurt jedes Jahr das Newcomers Festival. Als einer der Business-Partner des Netzwerks ist die AMADEUS-Group bei der Veranstaltung am 15. September 2024 dabei und unterstützt die Neuankömmlinge bei ihrer Wohnungssuche.Newcomers Festival 2024 gibt Expats Starthilfe in einem neuen LandDas Newcomers Network Frankfurt (https://newcomers-network-frankfurt.de/) ist seit 24 Jahren die zentrale Anlaufstelle für Menschen, die nur vorübergehend in Deutschland leben und arbeiten möchten. In Frankfurt und der Rhein-Main-Region leben etwa 150.000 dieser sogenannten Expatriates, kurz Expats. Ziel des Netzwerks ist es, ihnen den Start so leicht wie möglich zu machen - etwa durch Veranstaltungen, Informationen und praktische Hilfen in den Bereichen Wohnen, Bildung, Gesundheit und Kultur. Ein Highlight ist das Newcomers Festival (https://newcomers-network-frankfurt.de/en/network/), das in den Römerhallen in Frankfurt stattfindet und jährlich von rund 5.000 Interessierten besucht wird.Einer der Aussteller ist in diesem Jahr die AMADEUS-Group. Der Partner des Newcomers Network Frankfurt bietet maßgeschneiderte Immobilienlösungen für Expats, die beabsichtigen, irgendwann in ihr Heimatland zurückzukehren. Ein wichtiger Umstand, der bei der Wohnungssuche zu berücksichtigen ist. Die AMADEUS-Group bietet zudem auch Jobmöglichkeiten (https://www.amadeus-karriere.de/) in der Immobilienbranche für Expats und Neuankömmlinge, die eine berufliche Perspektive in Deutschland suchen. Als etabliertes Unternehmen in der Region eröffnet AMADEUS neue Karrierechancen für Menschen mit vielfältigen beruflichen Qualifikationen.AMADEUS als kompetenter Partner beim Thema WohnenMit einem Bestandsportfolio von mehr als 4.500 Wohneinheiten deutschlandweit und als führendes Bauträgerunternehmen im Rhein-Main-Gebiet hat die AMADEUS-Group (https://www.amadeus-group.de/) jahrzehntelange Erfahrungen im Immobilienmarkt. Sie kennt die besten Strategien, um für die Einwanderer auf Zeit die perfekte Wohnung zu finden und unterstützt sowohl bei der Wahl des richtigen Wohnorts und Wohnungstyps als auch bei Finanzierungsmöglichkeiten. Ergänzt durch individuelle Beratung, zugeschnitten auf persönliche Wünsche und Bedürfnisse, begleitet AMADEUS die Expats auf ihrem Weg zu einem neuen Zuhause. Mit dieser kompetenten Unterstützung gelingt der Start eines neuen Lebensabschnitts in der Main-Metropole garantiert.Über die AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist als Projektplaner, Bauträger und Vermieter ein All-in-One-Partner in der Immobilienbranche. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Rhein-Main-Gebiet prägt das privat geführte Unternehmen die Wohnungsbaubranche und den Immobiliensektor. Die AMADEUS Group betreut, verwaltet und vermietet über 9.000 Eigentumswohnungen und setzt auf stetiges Wachstum und Diversifizierung, um weiterhin innovative Lösungen für ihre Kunden anzubieten.