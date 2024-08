Ispringen (ots) -Theorie trifft Praxis: Mit einem dualen Studium bei Rutronik starten junge Talente ihre Karriere in der Elektronikbranche.Als einer der besten deutschen Ausbildungsbetriebe (Focus Money) unterstützt die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH Nachwuchsfachkräfte dabei, fundierte Fachkenntnisse zu erwerben und gleichzeitig wertvolle Berufserfahrung zu sammeln. Eine breite Palette dualer Studiengänge, zugeschnitten auf die individuellen Interessen und Stärken, ermöglicht es ihnen, ihre Talente voll zu entfalten.Von BWL bis Elektrotechnik: Duale Studiengänge für jedes TalentMit 80 Standorten rund um den Globus ist Rutronik ein international agierendes Unternehmen, das in zahlreichen spannenden Bereichen der Elektronik tätig ist. Das spiegelt sich auch im berufsbegleitenden Studium wider. Ob kommunikationsstark, wirtschaftlich interessiert oder neugierig auf neue Technologien - hier findet jeder die passende Studienrichtung. In Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) an den Standorten Karlsruhe und Stuttgart bietet Rutronik das DH-Studium in insgesamt sieben Fachrichtungen an (https://www.rutronik-careers.com/lightbox/dh-studierende).Das Spektrum reicht von BWL-Studiengängen mit den Schwerpunkten Handel und Digital Commerce Management über Wirtschaftsingenieurwesen und (Wirtschafts-)Informatik bis hin zu Elektrotechnik und Accounting & Controlling. Die jungen Nachwuchsfachkräfte absolvieren ein abwechslungsreiches Studium, das sowohl theoretische Grundlagen an der Hochschule vermittelt als auch praktische Erfahrungen im Unternehmen ermöglicht.Bei Rutronik durchlaufen die Studierenden verschiedene Abteilungen und übernehmen bereits frühzeitig Verantwortung für eigene Projekte. Die praxisnahe Ausbildung macht es möglich, ihr Wissen in realen Projekten anzuwenden und ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln. So können sie beispielsweise im Bereich Warenwirtschaft und Beschaffung tätig sein, Vertriebsaktivitäten unterstützen, spannende Aufgaben im Produktmarketing übernehmen oder an der Entwicklung von Softwarelösungen mitwirken.Rutronik eröffnet vielseitige KarrierechancenStudierende erhalten aber nicht nur tiefe Einblicke in die Bereiche Produktmarketing, Vertrieb und Logistik und lernen neueste Trends und Technologien kennen. Durch die Option, an einem der internationalen Standorte eingesetzt zu werden (https://www.presseportal.de/pm/135201/5745739), erweitern DH-Studierende ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen. Jennifer Tillner, duale Studentin Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.), hat zum Beispiel neun Wochen lang in der Niederlassung in Mailand gearbeitet: "Während meiner Zeit dort durfte ich verschiedene Abteilungen unterstützen und lernte so den Ablauf des Büros besser kennen. Alle Kollegen und Kolleginnen, die ich kennenlernen durfte, waren sehr freundlich und zuvorkommend. Ich bin mit einem tränenden Auge, vielen neuen Erfahrungen und Erkenntnissen aus der wunderschönen Stadt zurück nach Deutschland gekehrt."Darüber hinaus legt Rutronik (https://www.rutronik-careers.com/world) großen Wert darauf, gemeinsam mit den Studierenden einen gezielten Schwerpunkt zu setzen, der ihrem nächsten Karriereschritt im Unternehmen am besten entspricht. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums eröffnen sich damit nicht nur vielseitige Karriereperspektiven, sondern auch die Chance auf eine Festanstellung im Unternehmen.Über RutronikDie Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.900 Mitarbeitenden und 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberSenior Director HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/5848615