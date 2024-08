Wie einst Tesla will auch Lucid Motors sein Portfolio nach den teuren Oberklasse-Modellen nach unten hin erweitern. Jetzt zeichnet sich ab: Lucid will nicht nur ein Mittelklasse-Modell, sondern gleich deren drei entwickeln. Lucid-CEO Peter Rawlinson hatte bereits in der Vergangenheit über einen Model-Y-Konkurrenten gesprochen, der Ende 2026 zu Preisen von weniger als 50.000 Dollar auf den Markt kommen soll - derzeit startet die große E-Limousine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...