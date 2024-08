Berlin (ots) -Teendow, eine führende Marke für Reinigungstechnologie, freut sich, seine Teilnahme an der IFA 2024 in Berlin bekannt zu geben. Vom 6. bis 10. September 2024 wird Teendow in Halle 5, Stand 150E-107, seine neuesten Staubsauger und Saugroboter vorstellen.Als Teil der Weizhisheng-Gruppe hat sich Teendow als zuverlässiger Anbieter von Reinigungstechnologie etabliert und verkauft jährlich über eine Million Produkte. Mit über 100 registrierten Patenten in Europa und Nordamerika setzt das Unternehmen auf Innovation und Fortschritt. Das Engagement von Teendow für Sicherheit und Zuverlässigkeit zeigt sich in den mehr als 300 Produktzertifizierungen, die höchste Qualitäts- und Leistungsstandards garantieren.Auf der IFA 2024 präsentiert Teendow unter anderem den D20S Max+, einen Saugroboter, der speziell für Haushalte mit Haustieren entwickelt wurde. Der D20S Max+ überzeugt durch eine starke Saugkraft und spezielle Funktionen für die Haustierpflege, was ihn zur idealen Wahl für Tierbesitzer macht. Er entfernt mühelos Tierhaare, Schuppen und andere Verschmutzungen und sorgt so für eine saubere und komfortable Wohnumgebung.Besucher des Teendow-Stands haben die Gelegenheit, Live-Demonstrationen zu erleben, sich mit Produktexperten auszutauschen und mehr über die auf den modernen Haushalt abgestimmten Innovationen zu erfahren. Teendow bleibt bestrebt, Produkte von höchster Qualität anzubieten, die das Reinigungserlebnis im Haushalt optimieren."Wir freuen uns, an der IFA 2024 teilzunehmen und unsere neuesten Reinigungstechnologien zu präsentieren", so ein Sprecher von Teendow. "Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, das Reinigungserlebnis weltweit zu verbessern, mit besonderem Fokus auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und innovative Funktionen."Teendow lädt alle Messebesucher herzlich ein, den Stand in Halle 5, 150E-107 zu besuchen und die Zukunft der Haushaltsreinigung zu entdecken.Kontaktinformationen:Weizhisheng Technology (Shenzhen) Co., Ltd.Room 2101-2103, Building A, Xinghe World, Longgang District, Shenzhen, GuangdongPOOTAPAS HANDELS GmbHGeschäftsanschrift: Sachsenring 117, 45279 EssenEmail: katrina@teendow.comWebsite: www.teendow.comTelefon: +86 188 1397 3579Original-Content von: Teendow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176016/5848626