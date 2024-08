Hamburg (ots) -Darja Varfolomeev, Goldmedaillengewinnerin in der Rhythmischen Sportgymnastik bei den Olympischen Spielen in Paris, wird am Montag, dem 26. August 2024, mit dem SPORT BILD-Award 2024 als "Star des Jahres" ausgezeichnet. Zudem wird Franz Beckenbauer posthum mit dem SPORT BILD-Award für sein Lebenswerk gewürdigt. Heidi Beckenbauer wird den Preis stellvertretend für die am 7. Januar 2024 verstorbene Fußball-Legende in Empfang nehmen.Zum 22. Mal zeichnet Europas führendes Sportmagazin herausragende Leistungen im Sport aus. Die Verleihung findet in 9 Kategorien in der Hamburger Fischauktionshalle vor über 600 prominenten Gästen der Sportwelt statt, darunter zahlreiche Olympiateilnehmer aus Paris, und feiert damit den sportlichen Sommer, geprägt von den Olympischen Spielen und der Fußball-EM.Weitere Kategorien des diesjährigen SPORT BILD-Awards sind: Newcomer des Jahres, Überraschung des Jahres, Mannschaft des Jahres, TV-Award, Moment des Jahres, Sonderpreis der Chefredaktion und Amateurcoach des Jahres. Alle Preisträger werden den SPORT BILD-Award persönlich entgegennehmen.Für den SPORT BILD-Award 2024 zugesagt haben u.a. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, die TV-Experten Johannes B. Kerner und Sami Khedira, die Beachvolleyballer und EM- sowie Olympia-Silbermedaillengewinner Clemens Wickler und Nils Ehlers, Torwart-Legende Roman Weidenfeller, Ski-Renn-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch, Sportmanager Marcus Höfl, Box-Legende Axel Schulz, Handball-Bundestrainer Alfred Gislason, Sportkommentator Marcel Reif, DFB-Sportdirektorin Nia Künzer, Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München), Lars Ricken (Geschäftsführer Sport Borussia Dortmund), Sebastian Kehl (Sportdirektor Borussia Dortmund), Handball-Ikone Stefan Kretzschmar, Paralympics-Silbermedaillengewinner Mathias Mester sowie die DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel.Olympische Spiele und EM bringen SPORT BILD und BILD digitale GoldmedailleAuch für SPORT BILD selbst war der Sommer sehr erfolgreich: 120 Millionen Page Views erreichten BILD.de und SPORTBILD.de mit Content zu den Olympischen Spielen 2024 und konnten somit ihre Reichweite verglichen mit Olympia in Tokio mehr als verdoppeln. Auf den digitalen Plattformen von BILD war die Fußball-EM 2024 sogar das reichweitenstärkste Sport-Event aller Zeiten: 220 Millionen Page Views, 28 Millionen Video-Starts und 1,4 Millionen Podcast-Streams erreichte der EM-Content von BILD und SPORT BILD.Pressekontakt:Martha ReifersSenior Communications Manager BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: SPORT BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54937/5848624