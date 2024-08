Circus Group meldet einen potenziellen neuen Auftrag von der FLC Group. Das Unternehmen könnte in diesem Rahmen 100 seiner Koch-Roboter vom Typ "Circus Autonomy One" an ein deutschen Catring-Unternehmen liefern. Das Unternehmen beziffert das Umsatzpotenzial hieraus für die kommenden Jahre auf 20 Millionen Euro. Bisher besteht hierzu aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...