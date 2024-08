Der letzte im Feld: Shiba Shootout erreicht neuen Meilenstein im Vorverkauf

Der Lauf des digitalen Shiba Inu glüht noch immer: Shiba Shootout ($SHIBASHOOT), der Wild West Meme Coin, hat mit seinem Schuss ins Schwarze getroffen und die 1-Millionen-US-Dollar-Marke im Vorverkauf geknackt. Doch damit soll noch nicht Schluss sein - der Vorverkauf läuft erst seit einem Monat, und es sollen noch einige Millionen für einen fulminanten Start eingesammelt werden. Dabei zeigt sich die virale Stärke auch im Bereich der Entwicklungen rund um den Token. So hat das Mobile Game bereits mehr als 1.000 Downloads im Google Play Store erreicht, und die Web3-App wird schon in Kürze verfügbar sein. Diese dreifache Kombination aus Meme Coin, dem bekannten Shiba Inu-Maskottchen und dem Wild-West-Thema bietet Investoren ein interessantes Investitionsszenario.

Aktuelle schwierige Marktlage

Wer sich die Daten am Meme Coin-Markt ansieht, wird schnell bemerken, dass es aktuell deutlich schwieriger ist, gute Gewinne zu erzielen, als noch vor wenigen Monaten. Umso interessanter ist es, dass die Entwickler mit der neuen Kreation aus Wild West-Style und Shiba Inu hier einen gegenteiligen Trend einleiten könnten. Während führende Coins wie Dogecoin ($DOGE) und Shiba Inu ($SHIB) in den letzten drei Monaten 34,25 % bzw. 43,25 % ihres Wertes verloren haben, und Pepe ($PEPE), einst ein Vorreiter der Meme Coin-Rallye, im gleichen Zeitraum um 47,28 % gefallen ist, zeigt Shiba Shootout kontinuierliche Zuflüsse und konnte so die Million-Dollar-Marke knacken.

Dennoch sehen einige Experten eine Erholung und damit einen erneuten Aufschwung der Branche als unumgänglich an.

Die Geschichte hinter Shiba Shootout

Während es so wirkt, als sei in den letzten Monaten der Humor und die Satire der Meme Coins etwas verblasst, bringt Shiba Shootout wieder Leben in die Community. Mit der Geschichte eines einsamen Wildwest-Cowboys, gut bewaffnet und mit Cowboyhut und Halstuch in der Prärie unterwegs, baut der Anführer seine digitale Siedlung namens Shiba Gulch auf. In diesem Dorf können alle ihre eigenen Memes erstellen und an Meme-Wettbewerben teilnehmen. Als zentrales Austauschmittel dient der $SHIBASHOOT Token, der durch verschiedene Aktivitäten verdient werden kann.

So können etwa bei den "Campfire Stories" Bonustoken erwirtschaftet werden, indem man die besten Krypto-Geschichten im Dorf erzählt. Oder man nimmt an der "Lucky Lasso Lottery" teil, bei der große Preise auf die glücklichen Gewinner warten. Als demokratisches Dorf bietet Shiba Gulch auch die Möglichkeit, an den "Governance Roundups" teilzunehmen und so wichtige Entscheidungen rund um die Kryptowährung und deren weitere Entwicklung zu beeinflussen.

Meet the Sharpshooters! Our crypto pros and meme masters ride with Marshal Shiba, hitting bullseyes with every hilarious meme! Shibashoot Shibashootout memecoins Crypto pic.twitter.com/Q6VqLQvagp - shibashootout (@shibashootout) August 4, 2024

Auch die digitale Bank von Shiba Gulch bietet deutlich bessere Anlagemöglichkeiten als moderne Banken. So kann über das "Cactus Staking Program" eine Verzinsung von 931 % APY erzielt werden, wodurch sich das eingesetzte Kapital noch während der Entwicklung der App verdoppeln könnte.

Mit dieser umfangreichen Geschichte kombiniert mit den Möglichkeiten von Kryptowährungen bietet Shiba Shootout eine lustige und abwechslungsreiche Möglichkeit, um nicht nur von den erwarteten Tokensteigerungen zu profitieren.

Wer noch keine Coins aus dem Vorverkauf gesichert hat, kann dies über die offizielle Website und das Buying Widget tun. Es besteht die Möglichkeit, ETH, BNB oder USDT zu tauschen oder auch mittels Bank- oder Kreditkarte neue Token zu kaufen.

Natürlich sollten Interessierte auch das Game aus dem Google Play Store oder Apple App Store herunterladen sowie der Community auf X und Telegram beitreten, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.