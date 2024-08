Freiberg am Neckar (ots) -Lange Weiterbildungszeiten und hohe Abbruchquoten: Herausforderungen, die angehende Fachwirte häufig daran hindern, sich beruflich weiterzuentwickeln - und das trotz großer Motivation. Mit flexiblen und individuell abgestimmten Lernangeboten ermöglicht Patrick Grabowsky, Geschäftsführer der Grabowsky Consulting GmbH, diesen Fachkräften, ihre Prüfungen erfolgreich zu bestehen und ihre Karriere auf das nächste Level zu heben. Was sein Digitales Weiterbildungsinstitut dabei auszeichnet und warum es so beliebt ist, erfahren Sie hier.Für viele Erwerbstätige spielt die berufliche Weiterbildung eine entscheidende Rolle, auch wenn das von außen oft unterschätzt wird. Die schnelllebige Arbeitswelt und die Belastungen eines Vollzeitjobs erschweren es jedoch, solche Weiterbildungen erfolgreich zu absolvieren - besonders Kurse zum Fach- oder Betriebswirt, die sich über mehrere Jahre erstrecken können, stellen eine enorme Herausforderung dar. Die lange Dauer und der hohe Lernaufwand führen oft dazu, dass Arbeitnehmer ihre Karriereziele nicht in Angriff nehmen. "Hier versagen die Bildungsanbieter, weil sie ihre Kunden nicht individuell genug unterstützen", kritisiert Patrick Grabowsky, Geschäftsführer der Grabowsky Consulting GmbH."Effiziente Lernstrukturen und durchdachte Konzepte sind unerlässlich, um Erwachsenenbildung zu ermöglichen - idealerweise in Form eines digitalen Angebots, das all diese Aspekte integriert", fügt er hinzu. Patrick Grabowsky kennt die Herausforderungen der Weiterbildung neben einem Vollzeitjob aus eigener Erfahrung. Deshalb hat er es sich zum Ziel gesetzt, Weiterbildungsstandards zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse vielbeschäftigter Arbeitnehmer zugeschnitten sind. Mit seinem Digitalen Weiterbildungsinstitut setzt er deshalb neue Qualitätsstandards, dies bestätigen auch die Zertifizierungen nach ISO 9001 und AZAV, zudem wurde das Unternehmen erst kürzlich durch die German Customer Awards ausgezeichnet. Das Angebot des Digitalen Weiterbildungsinstituts richtet sich an all jene, die einen IHK-Abschluss als Industrie-, Wirtschafts-, Technischer Fachwirt oder Technischer Betriebswirt anstreben. Dabei legt er großen Wert auf die Kombination von praxisnahen Inhalten und individueller Betreuung. Diese Herangehensweise ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Prüfungen erfolgreich zu bestehen - oft sogar mit herausragenden Ergebnissen.Revolutionäre Weiterbildungsmöglichkeiten: Was das Angebot von Patrick Grabowsky auszeichnet"Unsere Teilnehmer brauchen flexible und effiziente Lernstrukturen, um ihre Weiterbildung erfolgreich zu meistern", betont Patrick Grabowsky. Genau das bietet sein Digitales Weiterbildungsinstitut, das durch eine einzigartige Kombination aus mediengestütztem Online-Unterricht und individueller Betreuung hervorsticht. Die Kurse bestehen aus zwei wesentlichen Elementen: virtuellem Präsenzunterricht und mediengestütztem Lernen über eine innovative Plattform. Teilnehmer haben Zugang zu vielfältigen Lernmaterialien, darunter Videos, Karteikarten, Hörbücher und Übungsaufgaben, die sie jederzeit und überall abrufen können. Besonders hervorzuheben sind die digitalen Lernkarten, die über eine App verfügbar sind und den Stoff schrittweise vermitteln - ähnlich wie beim Erlernen einer neuen Sprache. Über Leistungskontrollen, die von den Dozenten überprüft werden, erhalten die Teilnehmer außerdem Feedback zu ihren bisherigen Leistungen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, regelmäßig an Sprechstunden teilzunehmen und offene Fragen zu klären.Ein weiterer zentraler Aspekt des Angebots ist die praxisnahe Vorbereitung auf Prüfungen: Durch gezielte Analysen, wie etwa die Pareto-Methode, werden die Teilnehmer genau auf die Themen vorbereitet, die in den Prüfungen häufig vorkommen. Diese praxisorientierte Herangehensweise steigert die Erfolgschancen erheblich und sorgt dafür, dass die Teilnehmer jede Aufgabe unabhängig von ihrer Komplexität meistern können.Zudem bietet das Institut eine Erfolgsgarantie, die sicherstellt, dass die Teilnehmer bis zum Abschluss umfassend unterstützt werden - selbst wenn sich unerwartete Veränderungen in ihrem Leben ergeben. Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer, insbesondere zu den interaktiven Elementen und praxisnahen Übungsaufgaben, unterstreichen die Wirksamkeit dieses Ansatzes. "Unser Ziel ist es, den Lernprozess so zu gestalten, dass unsere Teilnehmer ihr volles Potenzial entfalten können - und das gelingt uns durch maßgeschneiderte, flexible Weiterbildungsangebote", fasst Patrick Grabowsky von der Grabowsky Consulting GmbH zusammen.So reduziert das Digitale Weiterbildungsinstitut von Patrick Grabowsky die Durchfallquoten auf ein Minimum"Viele Bildungsträger scheitern daran, ihre Teilnehmer angemessen auf die Prüfungsinhalte vorzubereiten, was zu hohen Durchfallquoten führt", erklärt Patrick Grabowsky. Für Abhilfe für dieses Problem sorgt er durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis: Durch regelmäßige Leistungskontrollen und praxisnahe Übungen werden die Teilnehmer kontinuierlich an den Lernstoff herangeführt und können ihr Wissen regelmäßig überprüfen. Dies stärkt nicht nur das Verständnis der Inhalte, sondern gibt den Teilnehmern auch die Sicherheit, in den Prüfungen erfolgreich zu bestehen. Ergänzt wird dies durch eine individuelle Betreuung, die auf die speziellen Lernbedürfnisse jedes Einzelnen eingeht.Patrick Grabowsky legt außerdem großen Wert darauf, dass seine Kurse strikt den IHK-Standards folgen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Teilnehmer optimal auf die Prüfungen vorbereitet sind. Seit der Einführung seiner Kurse in der aktuellen Form im Jahr 2019 hat sich die Durchfallquote bei seinen Teilnehmern signifikant verringert. "Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer nicht nur die Prüfungen besteht, sondern dies auch mit einem tiefen Verständnis und Selbstvertrauen tut", betont Patrick Grabowsky abschließend.Sie wollen sich nebenberuflich zum Fach- oder Betriebswirt weiterbilden und dabei von einem digitalen und besonders effektiven Lernsystem profitieren? Pressekontakt:Grabowsky Consulting GmbHPatrick GrabowskyE-Mail: info@patrickgrabowsky.deWebseite: https://patrickgrabowsky.de/