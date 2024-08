Linz (www.anleihencheck.de) - Die letzten Augustwochen am Devisenmarkt vergehen vorerst ohne klare Impulse für die Tschechische Krone (CZK), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Frühling und Frühsommer habe der Kronenkurs besonders empfindlich auf die Lockerung der Geldpolitik durch die Tschechische Nationalbank reagiert, die ihren Leitzins (aktuell 4,50%) dreimal um 50 Basispunkte (BP) und einmal, am 2. August, um 25 BP gesenkt habe. Die Krone habe sich abgeschwächt und der EUR/CZK-Kurs sei bis auf 25,500 gestiegen. Die nächste CNB-Zinssitzung finde erst am 25. September statt und sonstige inländischen Wirtschaftsdaten seien offenbar nicht aussagekräftig genug, um den Wechselkurs wesentlich zu beeinflussen. Der Kronenkurs sei daher zuletzt deutlich stärker von der Entwicklung des EUR/USD-Kurses beeinflusst worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...