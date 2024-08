Realty Income: Der REIT profitiert von Zinssenkungen!

Relative Stärke!

Rückblick

Realty Income ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), welcher monatlich eine Dividende an seine Aktionäre ausschüttet. Die Dividendenrendite liegt bei attraktiven 5 Prozent. Wer sich im Vorfeld der Zinssenkungen bei dem Dividendenaristokraten engagieren will, für den könnte jetzt eine attraktive Chance kommen. Nach einer ausgedehnten Bodenbildung geht es seit Juli nach Norden.

Realty Income-Aktie: Chart vom 21.08.2024, Kürzel: O, Kurs: 60.92 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit Kursen über 61.05 USD würden wir ein Kaufsignal des REITs bekommen.

Mögliches bärisches Szenario

Solange sich die Kurse über der 20-Tagelinie nach oben laufen, bleiben die positiven Aussichten weiter bestehen.

Meinung

Die Papiere von Realty Income sind aufgrund der Zins-Herausforderungen am Immobilienmarkt stark unter Druck geraten. Das Unternehmen ist aber solide aufgestellt und konnte in dieser schwierigen Phase für das zweite Quartal einen Anstieg seiner bereinigten Funds from Operations (FFO) um 6 % verzeichnen. Dies ist eine Beschleunigung gegenüber der bereinigten FFO-Wachstumsrate von 5,1 %, die der REIT im letzten Quartal erzielt hat. Realty Income profitierte von steigenden Mieteinnahmen und dem weiteren Ausbau des Portfolios.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 53.06 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 373.59 Mio. USD

Meine Meinung zu Realty Income ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.08.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in O hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.