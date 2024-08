Wir stellen dir die drei besten CRM-Tools für Kleinunternehmen und mittlere Unternehmen in Deutschland vor. Als Sales Manager gehört es vermutlich zu deinem Job, den Vertriebstrichter zu überwachen, Leads zu erfassen und zu konvertieren, Kundenanfragen zu verwalten und Outreach-Kampagnen zu optimieren. All diese Aufgaben manuell oder innerhalb von in sich geschlossenen Silos zu erledigen ist enorm mühsam und zeitaufwendig und nicht zuletzt sehr fehleranfällig. ...

