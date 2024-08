Tether plant die Einführung eines neuen Stablecoins, der an den Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gekoppelt ist.Damit reagiert das Unternehmen laut Reuters auf die steigende Nachfrage nach der Golfwährung. Der Tether-CEO, Paolo Ardoino, betonte auf einer Veranstaltung in Dubai, dass der Dirham in Zukunft eine bedeutende Rolle im internationalen Handel spielen könnte. Tether ist weltweit führend im Stablecoin-Markt, dominiert durch den US-Dollar-gebundenen Token USDT. Laut CoinGecko beträgt das Marktvolumen von Tether rund 117 Milliarden US-Dollar, was den Großteil des globalen Stablecoin-Marktes ausmacht. Ardoino sagte gegenüber Reuters, das Ziel des neuen Dirham-Stablecoins …