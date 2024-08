Der GDV hat die neue Auswertung für die Regionalklassen in der Kfz-Versicherung bekannt gegeben. In der Haftpflichtversicherung steigen sie für rund 4,7 Millionen Autofahrer, für rund 5,8 Millionen Versicherte gelten höhere Einstufungen in der Teil- und Vollkaskoversicherung. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat die Regionalklassen der rund 400 Zulassungsbezirke in der Kfz-Versicherung neu berechnet. Die Auswertung erfolgt einmal im Jahr und basiert auf den Schadenbilanzen ...

