Die meistgehandelten Produkte: Deutsche Bank einigt sich in Postbank Rechtstreit

Der Dax® notiert leicht im Plus und die Anleger verhalten sich eher zurückhaltend. Experten führen die Marktbewegung auf bevorstehende Ereignisse, wie die internationale Notenbankkonferenz in Jackson Hole, bei der Investoren auf Hinweise zur geldpolitischen Richtung der US-Notenbank hoffen, zurück.

Heute standen zur Abwechslung auch mal Konsumwerte und Finanzwerte im Fokus der Anleger. Laut den von Bloomberg veröffentlichten Zahlen stiegen die Exporte von Armbanduhren im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent und erreichten einen Gesamtwert von 2,134 Milliarden Schweizer Franken. Besonders positiv entwickelte sich der US-Markt und die Exporte nach Japan. In Reaktion auf diese Entwicklungen findet sich heute der LVMH Long Faktor-Optionsschein auf der Liste der beliebtesten Titel wieder. Ein weiterer Nicht-Tech-Titel auf der Liste ist der Call Optionsschein auf die Aktie von Hello Fresh. Grund für das Interesse ist die Meldung, dass der Investor Active Ownership Capital beim Kochboxenversender eingestiegen ist. Derzeit hält er rund 4,7 Prozent der Anteile, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung des MDAX-Konzerns vom Mittwochabend hervorgeht.

An der Spitze der Dax®-Performer, wie auch unter den beliebtesten Produkten findet man heute die Aktie der Deutschen Bank. Im Entschädigungsstreit um die Übernahme der Postbank hat sich die Deutsche Bank mit einem Großteil der Kläger nach eigenen Angaben außergerichtlich geeinigt. Mehr als 80 von ihnen hätten einem Vergleich zugestimmt, darunter die größte Einzelklägerin. Durch den nun erzielten Vergleich könne die Deutsche Bank die Kosten und Risiken des Rechtsstreits um die Postbank-Übernahme erheblich reduzieren. Die Commerzbank ist an diesem Handelstag ebenfalls in das Rampenlicht gerückt. Commerzbank-Chef Manfred Knof hat nach langen Spekulationen intern signalisiert, dass ihm fünf Jahre an der Spitze nicht genug sind. Er will zeigen, dass er mehr kann, als die Bank aus der Krise zu führen und plant eine zweite Amtszeit. Diese Nachicht schien den Anlegern zu gefallen und die Aktie handelt zur Tagesmitte hin um rund ein Prozent höher.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Commerzbank Call HD8271 1,09 12,84 EUR 11,757368 EUR 11,81 Open End DAX® Call HD860Y 1,60 18492,50 Punkte 18348,332256 Punkte 115,22 Open End Deutsche Bank Call HD7YPD 1,23 14,39 EUR 13,219314 EUR 11,86 Open End Hello Fresh Call HD8027 1,50 7,67 EUR 6,307902 EUR 5,11 Open End DAX® Put HD75XV 2,15 18510,00 Punkte 18706,633639 Punkte 88,81 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.08.2024; 12:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Call HD5R6Z 18,63 128,765 USD 135,00 USD 10,69 19.03.2025 Nvidia Call HD33JM 13,80 128,765 USD 140,00 USD 8,52 15.01.2025 Nvidia Call HD4XMJ 14,42 128,765 USD 137,50 USD 8,14 15.01.2025 DAX® Call HC9BS3 1,250 18509,00 Punkte 18800,00 Punkte 152,29 17.09.2024 Microsoft Call HD2CW8 2,400 423,90 USD 425,00 USD 15,91 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.08.2024; 12:32 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag LVMH Long HC3WX4 3,54 681,10 452,652728 EUR 3 Open End Rheinmetall Long HD3X9V 10,79 537,40 357,968438 EUR 3 Open End NASDAQ100® Long HD6S1L 1,79 19824,84 18412,645694 Punkte 14 Open End Rheinmetall Long HD4F4H 2,01 537,40 447,444002 EUR 6 Open End Rheinmetall Long HD3X9V 10,79 537,40 357,968438 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.08.2024; 12:58 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de

