Mit einem Plus von 13 Prozent an der Heimatbörse in Kopenhagen sorgt die Aktie von Bavarian Nordic am Donnerstag wieder für Aufsehen. Neben den starken Zahlen zum zweiten Quartal (DER AKTIONÄR berichtete) sind es auch die wachsenden Mpox-Sorgen rund um den Globus, die den europäischen Impfstoff-Titel weiter antreiben.Am Mittwoch wurde bekannt, dass in Thailand ein Mpox-Fall aufgetaucht ist. Am heutigen Donnerstag herrscht nun weitere Klarheit: Es handelt sich um die unter Umständen gefährlicheren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...