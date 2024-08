Cathie Wood hat sich von fast all ihren Anteilen an Zoom Video getrennt. Nun ist die Aktie nach den am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen gefragt.Einen Kurs von bis zu 1.500 US-Dollar je Aktie bis zum Jahr 2026 hatten Cathie Wood und ihr Team einst für Zoom Video in Aussicht gestellt. Lange waren die Anteile des Spezialisten für Videokommunikation eine der größten Positionen von ARK Invest. Hierzu fehlen der Aktie, die auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie Kurse von 560 US-Dollar erreichte, Stand Mittwochabend rund 2.400 Prozent. Die ersten drei Prozent gelangen nach besser ausgefallen Quartalszahlen als erwartet in der US-Nachbörse - nicht mehr an Bord ist allerdings Cathie Wood, die …