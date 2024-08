Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Microsoft | Bavarian Nordic | Deutsche Bank & hoffentlich hat die "Varta-Frechheit" Konsequenzen - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - der Kampf mit 18.500 Tops & Flops - Bayer verliert weiter Baidu - gemischte Zahlen Microsoft - Cloud-Prognose gesenkt Zoom - Gute Zahlen lösen keinen Jubel aus Snowflake - wo ist das Haar in der Suppe Wolfsspeed - so redet man schlechte Zahlen schön Urban Outfitters - ein Makel gibt den Ausschlag SwissRe -so sehen Felsen in der Brandung aus Bavarian Nordic - Zahlen & neue Bestellung Termine - ruhiger Ausklang Deutsche Bank - "Postbank-Problem" wird deutlich kleiner CTS Eventim - Prognose wird nach oben "geSwift" Varta - eine Frechheit in mehreren Akten Musterdepot - japanische Pharmaperle legt vielversprechend los Zuschauerfragen