DJ Talanx kauft Aktien für Mitarbeiterprogramm zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Talanx kauft eigene Aktien zur Weitergabe an Mitarbeiter im Rahmen des Aktienprogramms zurück. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, will er bis zu 400.000 eigene Aktien erwerben. Nach dem aktuellen Kurs läge das Volumen damit maximal bei 30,5 Millionen Euro. Das Volumen des Aktienrückkaufs, der bis Jahresende abgeschlossen sein soll, sei damit auf rund 0,15 Prozent der ausstehenden Aktien der Gesellschaft beschränkt, so Talanx.

