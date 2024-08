Hohe Kosten und sinkende Umsätze haben Starbucks in die Krise gestürzt. Brian Niccol soll die Marke wieder an die Spitze führen. Vor allem für ein Problem muss der Top-Manager schnell eine Lösung finden.Woran misst sich das Ausmaß einer Krise in einem Unternehmen? An den Geschäftszahlen? Am Aktienkurs? An der durchschnittlichen Zahl der Analystenempfehlungen? Im Falle von Starbucks vielleicht am Wortlaut jener Pressemitteilung, mit der der Konzern in der vergangenen Woche der Öffentlichkeit seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...