Rezolve AI ist einer der ersten Pure Player im Bereich KI mit einem eigenen Large Language Model - brainpowa -, das den eCommerce revolutionieren soll

NEW YORK, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rezolve AI (Nasdaq: RZLV) ("Rezolve" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI), die für den Handel entwickelt wurden, ist eine strategische Partnerschaft mit ePages eingegangen, dem größten unabhängigen Anbieter von E-Commerce-Software für Einzelhändler in Europa, um das E-Commerce-Erlebnis für kleine und mittlere Unternehmen durch den Einsatz der innovativen KI-Technologie von Rezolve AI zu verbessern.



Die fortschrittliche Technologie von Rezolve ermöglicht den Kunden die Interaktion mit eCommerce-Websites anstelle der altmodischen Navigation, die mit dem Online-Shopping verbunden ist. Darüber hinaus können die Kunden in 95 Sprachen mit dem virtuellen Supportpersonal interagieren, um Aktualisierungen zu Bestellungen zu erhalten, Produktinformationen zu erkunden und vieles mehr.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Rezolve AI dem umfangreichen Händlernetzwerk von ePages seine hochmodernen Produkte, darunter Brain Assistant und Brain Commerce, zur Verfügung stellen. Im Gegenzug wird ePages seine Marketing- und Promotion-Kanäle, wie z. B. den ePages App Store, nutzen, um die Produkte von Rezolve AI an seine bestehende und zukünftige Händlerbasis zu verkaufen. Diese Zusammenarbeit wird es Händlern ermöglichen, personalisierte Einkaufserlebnisse zu bieten und Kundensupport in Echtzeit bereitzustellen, wodurch die Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden in Kontakt treten und den Umsatz steigern, revolutioniert wird.

"Wir freuen uns, unsere Kräfte mit ePages zu bündeln und unsere KI-Lösungen in ihr umfangreiches Händlernetzwerk einzubringen", so Daniel M. Wagner, CEO von Rezolve AI. "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die E-Commerce-Branche zu revolutionieren. Durch die Kombination der leistungsstarken E-Commerce-Software von ePages mit der hochmodernen KI-Technologie von Rezolve ermöglichen wir es Unternehmen, personalisierte Einkaufserlebnisse und Echtzeit-Kundensupport anzubieten. Gemeinsam werden wir die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden in Kontakt treten und ihren Umsatz steigern, neu definieren."

Das von Rezolve entwickelte Large Language Model (LLM) - brainpowa - ist maßgeschneidert und konzentriert sich auf den Handel und den Einzelhandel. Es ermöglicht "Conversational Commerce" und Instant Checkout in 95 Sprachen. Die KI-gesteuerte Engagement-Plattform von Rezolve bietet Kunden eine KI-gestützte Verkaufsmaschine, die die Suche, Beratung und Umsatzgenerierung im digitalen Einzelhandel deutlich verbessert.

Brainpowa ist ein KI-Sprachmodell, das entwickelt wurde, um den Kontext von Wörtern in einem Satz zu verstehen, indem es die Wörter berücksichtigt, die vor und nach ihnen stehen. "Als größter unabhängiger Anbieter von eCommerce-Software in Europa ist ePages darauf spezialisiert, kleinen und mittelständischen Unternehmen leistungsfähigen eCommerce zu erleichtern. Heute betreiben über 100.000 Unternehmen in 70 Ländern professionelle Onlineshops auf Basis der cloudbasierten Software von ePages - mit bis zu 15 Sprachen und optimiert für mobile Endgeräte. Dank automatischer Updates und neuer Integrationen sind ePages-Onlineshops immer auf dem neuesten Stand der E-Commerce-Trends", so Wilfried Beeck, CEO von ePages.

Rezolve überbrückt die Lücke zwischen Werbemaßnahmen und Verkaufstransaktionen und ermöglicht es Unternehmen, direkt am Ort des Interesses zu verkaufen. Über verschiedene Online- und Offline-Auslöser wie soziale Medien, Printmedien und geografische Standorte werden die Verbraucher nahtlos in einen "Instant Checkout"-Einkaufsfluss geleitet, der es ihnen ermöglicht, Einkäufe mit einer einzigen Aktion zu tätigen. Dieser innovative Ansatz verwandelt jede Kundeninteraktion in eine potenzielle Kaufgelegenheit.

Die Partnerschaft zwischen Rezolve und ePages stellt einen bedeutenden Schritt nach vorn in der E-Commerce-Branche dar, da sie modernste KI-Technologie mit leistungsstarker Onlineshop-Software kombiniert. Gemeinsam wollen sie die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen mit Kunden in Kontakt treten und ihren Umsatz steigern.

Über ePages

ePages (www.epages.com) ist der führende Anbieter von cloudbasierten E-Commerce-Plattformen für kleine und mittelständische Unternehmen in Europa. Mehr als 100.000 Unternehmen betreiben ihre Websites und Online-Shops mit ePages. Mit mehr als 80 Technologiepartnern bietet ePages innovative Funktionen für Online-Marketing, Marktplätze, Preisvergleichsportale, Zahlung, Versand, ERP und mehr. ePages kooperiert mit Hosting-Providern, Zahlungsdienstleistern, Telekommunikations- und Logistikunternehmen sowie Herstellern von ERP-, CRM- und POS-Lösungen, um seinen KMU-Kunden erstklassige Commerce-Lösungen anzubieten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg und unterhält weitere Büros in Berlin, Jena, London, Barcelona und Bilbao.

Über Rezolve AI

Rezolve AI ist mit seiner innovativen, auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierenden Engagement-Plattform führend in der Mobile-Commerce-Branche. Rezolve AI ermöglicht es Einzelhändlern, Marken und Herstellern, dynamische Verbindungen mit Verbrauchern über mobile und Desktop-Geräte herzustellen und definiert damit die mobile Interaktion neu. Die KI-gesteuerte Plattform vereinfacht den Einkaufsprozess, stellt relevante Informationen bereit und ermöglicht nahtlose Transaktionen über ein einziges Tippen mit dem Finger. Mit seinem Engagement für Innovation gestaltet Rezolve AI die Zukunft des digitalen Handels, in der Technologie und Handel zum Nutzen von Unternehmen und Verbrauchern nahtlos ineinander übergehen. Unsere skalierbare Plattform bietet Händlern praktikable Lösungen für die effektive Einbindung von Verbrauchern, die Bewältigung eines hohen Traffic-Volumens und die Erfassung wertvoller Engagement-Daten in Echtzeit. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

