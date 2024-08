Die SaaS Awards zeichnen herausragende Innovationen und Anwendungen von SaaS-Service-Lösungen in 56 Kategorien aus.

1NCE, Anbieter einer Software-Plattform für vernetzte Produkte, hat bei den diesjährigen SaaS Awards den Preis für die "Beste SaaS-Innovation im Internet der Dinge (IoT)" gewonnen.

Die SaaS Awards zeichnen die führenden Innovationen und Anwendungen von SaaS-Service-Lösungen in 56 Kategorien aus. 1NCE wurde zudem als Finalist in der Kategorie "Best SaaS Newcomer" nominiert.

Das Angebot von 1NCE die Bereitstellung von Konnektivität als Software-Komponente vereinfacht die Lieferketten für Unternehmen in nahezu jeder Branche. 1NCE hat sich zu einem schnell wachsenden globalen Standard im IoT entwickelt und bietet Tools, mit denen Daten mit minimalem Aufwand in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt werden können. 1NCE-Kunden profitieren von schnelleren Markteinführungszeiten für IoT-Projekte, der präzisen Ortung von Geräten ohne GPS sowie einer Daten-Optimierung, die die Lebensdauer von batteriebetriebenen Geräten um bis zu 70 Prozent verlängern kann.

Rakesh Datta, der leitende Juror der SaaS Awards, sagte: "Das SaaS Awards-Team war beeindruckt von der Art und Weise, wie 1NCE eine IoT-Konnektivitätslösung entwickelt hat, die sowohl minimalen Stromverbrauch als auch effiziente Bandbreitennutzung berücksichtigt. Ihr Festpreismodell in Kombination mit einfacher, globaler Skalierbarkeit ist im IoT-Bereich außergewöhnlich. Herausragendes Kundenfeedback sowie ein großartiges Produkt im Bereich der IoT-Konnektivität. Herzlichen Glückwunsch, 1NCE!"

Neukunden können noch heute im 1NCE-Onlineshop einsteigen. Der Support ist in 25 Sprachen verfügbar.

Über 1NCE: 1NCE ist ein Unternehmen, das eine Softwareplattform für vernetzte Produkte anbietet, die zukunftssicheres, problemloses IoT in 173 Ländern und Regionen ermöglicht. Die Software-Plattform ermöglicht es Kunden, einfach, sicher und zuverlässig Gerätedaten zu sammeln und in verwertbare Informationen umzuwandeln. Dies beschleunigt die Markteinführung von Datenerfassungsprojekten um Monate, verlängert die Lebensdauer der Geräte um Jahre und ermöglicht eine effiziente Verwaltung der Sensoren von der ersten Bereitstellung bis zum Ende des Produktlebenszyklus. Mehr als 20.000 Kunden darunter 60 Fortune-500-Unternehmen vertrauen 1NCE mit 22 Millionen angeschlossenen Produkten. Erfahren Sie mehr unter www.1NCE.com und folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter/X.

