© Foto: Michael Förtsch - Unsplash.com



Die Krypto-Branche, die in den USA immer mehr Einfluss gewinnt, kann aufatmen. Auch die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris unterstützt Bitcoin & Co. Das kann den Digitalwährungen zugute kommen.Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2024 hat Kamala Harris deutlich gemacht, dass sie die Entwicklung der Kryptowährungsindustrie fördern will. Demnach ist die demokratische Präsidentschaftskandidatin bestrebt, das wirtschaftliche Potenzial der Kryptoindustrie zu nutzen und gleichzeitig für klare und stabile regulatorische Rahmenbedingungen zu sorgen. Das sorgte auch in der Branche für gute Stimmung: Bitcoin und Ether konnten jeweils mehr als 2 Prozent zulegen. Harris wolle …