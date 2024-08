Cardano News: ADA 10 % im Plus, Chang Hard Fork endlich terminiert

Cardano hat 2024 die Top 10 des globalen Kryptomarkts verlassen, aufgrund einer signifikanten Underperformance im breiten Markt. Denn die relative Schwäche von ADA war erheblich. Cardano fiel 2024 Year-to-Date um 37 Prozent und gehört damit zu den schwächsten Kryptowährungen in der Top 20. In der Top 10 ist die schlechteste 2024er-Performance eine -2 Prozent von XRP. ADA wird wenig nachgefragt.

Doch mit einem Kurssprung von rund 6 Prozent in den letzten 24 Stunden und einer Wochenperformance von 12 Prozent könnte sich dies bald ändern. Denn ADA steigt in diesem Zeitraum stärker als jeder Top 10 Kryptowährung, mit Ausnahme von TRON.

Eine Rolle dürfte auch die fundamentale Weiterentwicklung im Netzwerk spielen. Denn die Chang Hard Fork ist terminiert und ADA könnte nun den nächsten Schritt machen.

Chang Hard Fork im August: Was passiert bei Cardano?

Der jüngste Preisanstieg der Layer-1-Blockchain Cardano respektive der native Coin ADA geht Hand in Hand mit einem Fortschritt in der Entwicklung des Netzwerks. Hier steht die Community kurz vor einem wichtigen Ereignis: dem anstehenden Chang Hard Fork. Kürzlich wurde ein detaillierter Zeitplan für die Aktivierung des wichtigen Upgrades veröffentlicht. Das Cardano-Team hat bekanntgegeben, dass das lang erwartete Chang Hard Fork Upgrade voraussichtlich am 27. August im Mainnet live gehen wird. Die endgültige Entscheidung darüber wird am 23. August fallen.

If you are a developer building on Cardano and have any readiness Qs about the upcoming Chang upgrade, the hard fork working group @IntersectMBO is hosting a dev AMA tomorrow https://t.co/erD3pGqOEa - Tim Harrison (@timbharrison) August 21, 2024

Der Chang Hard Fork stellt einen entscheidenden Schritt in Richtung vollständiger Dezentralisierung und einer Governance dar, die von der Community hinter Cardano gesteuert wird. Dieses Upgrade ist ein wesentlicher Bestandteil der sogenannten Voltaire-Ära, die den letzten Abschnitt der Cardano-Roadmap bildet. Das Cardano-Team wird damit die Verwaltung der Cardano-Blockchain vollständig in die Hände der Community legen.

Cardano ist eine 2017 eingeführte Blockchain. Diese basiert auf Ouroboros, einem der sichersten und energieeffizientesten Proof-of-Stake-Konsensalgorithmen. Bekannt für den rigorosen Entwicklungsansatz, der auf akademischer Forschung und Peer-Review-Studien basiert, bietet Cardano niedrige Transaktionsgebühren, eine aktive Community und eine solide technische Grundlage. Der Chang Hard Fork ist somit ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Cardano, der nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch den Übergang zur Voltaire-Ära mit dezentralen Governance-Mechanismen einleitet. Zudem bringt das Update erhebliche Verbesserungen der Smart-Contract-Plattform und der Verwaltung von Stake-Pools mit sich. Cardano entwickelt sich fundamental weiter - dies könnte auch die Nachfrage nach ADA erneut ankurbeln und die Layer-1 wieder stärker in den Fokus der Krypto-Community bringen.

Krypto-Tipp: 10 Millionen US-Dollar Presale entwickelt Meme-Layer-2

Fundamentale Fortschritte können immer wieder für Fantasie am Kryptomarkt sorgen. Ein neues Beispiel dafür ist Pepe Unchained. Diese Kombination aus Spaß und High-Tech spricht viele Anleger an, die nach dem nächsten großen Trend suchen. Denn PEPU verbindet Meme-Coin mit Layer-2-Blockchain.

Damit hat der Presale schnell großes Interesse geweckt. Hier wurden in kürzester Zeit schon rund 10 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt. Dieses starke Anfangsinteresse zeigt, dass die innovativen Ansätze gut bei den Investoren ankommen. Die dynamische Entwicklung von Pepe Unchained verdeutlicht das Vertrauen. Pepe Unchained punktet mit einem steigenden Raising Capital und einer wachsenden Community.

Zum Pepe Unchained Presale

In den letzten Jahren haben Meme-Coins zunehmend an Bedeutung gewonnen, insbesondere durch ihren spielerischen Charakter und die kreative Nutzung von viralen Marketingstrategien. Die lebendige Community, die sich oft um solche Projekte bildet, trägt wesentlich zur raschen Verbreitung und Popularität bei.

Pepe Unchained verfolgt jedoch eine klare Strategie, um sich von anderen Meme-Coins abzuheben: die Integration von Layer-2-Technologie. Die Technologie, die auf der Ethereum-Blockchain basiert, soll Effizienz und Geschwindigkeit von Transaktionen erheblich verbessern, während gleichzeitig die Gebühren gesenkt werden. Damit positioniert sich $PEPU als Konkurrent zu herkömmlichen Ethereum-basierten Meme-Coins. Das langfristige Ziel des Projekts ist es, ein umfassendes Ökosystem für Meme-Coins zu schaffen.

Mit attraktiven Staking-Renditen von über 200 Prozent und einem aktuellen Preis von 0,0092364 US-Dollar bleibt das Interesse an Pepe Unchained hoch. Der Preis wird voraussichtlich in den nächsten 48 Stunden das nächste Mal steigen. Für maximale Buchgewinne ist somit etwas Eile geboten. Investoren können $PEPU einfach über die Website erwerben, indem sie ihre Wallets verbinden und den Token-Swap gegen ETH, USDT oder BNB durchführen. Innerhalb weniger Minuten befinden sich die PEPU Token im Besitz - direkt dann können über 200 Prozent Staking-Rendite in Anspruch genommen werden, was fast einer monatlichen Rendite von 20 Prozent entspricht.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.