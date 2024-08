FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Lohnwachstum in der Eurozone hat im zweiten Quartal nachgelassen. In den Monaten April bis Juni seien die Tariflöhne um 3,6 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mit. Zum Jahresbeginn hatten sie mit plus 4,7 Prozent noch deutlich stärker zugelegt.

Die Lohnentwicklung ist wichtig für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Hintergrund ist der große Einfluss deutlich steigender Löhne auf die allgemeine Inflationsrate. Experten schauen vor allem auf den Dienstleistungssektor. Hier machen sich höhere Löhne besonders stark bemerkbar.

In den vergangenen Monaten erwies sich die Inflation im gemeinsamen Währungsraum als durchaus hartnäckig. Die Inflationsrate stieg im Juli leicht auf 2,6 Prozent, womit sie weiter ein Stück über der von der EZB anvisierten Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent liegt. Allerdings ist sie damit auch wieder weit entfernt von den hohen Werten der Inflationswelle.

Die EZB hatte im Juni erstmals seit der großen Inflationswelle die Leitzinsen gesenkt, im Juli dann aber unverändert belassen hatte. An den Finanzmärkten wird für September mit einem zweiten Zinsschritt gerechnet./jkr/la/mis