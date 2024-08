New York City (ots) -Marc Cain, das renommierte Premium-Label mit Sitz in Deutschland, hat gleich doppelt Grund zu feiern: Nach der Eröffnung seines neuen, permanenten Showrooms im pulsierenden Chelsea-Viertel von New York City wird nun der US-Webshop gelauncht. Der Showroom und der Webshop präsentieren die neuesten Kollektionen und markieren einen wichtigen Meilenstein in der Expansionsstrategie des Unternehmens in den USA.Der neue Showroom befindet sich im obersten Stockwerk des historischen Chelsea Arts Building, ein architektonisches Juwel aus dem Jahr 1911. Es beherbergt zahlreiche bekannte Modemarken und dient als Zentrum der kreativen Szene in New York City. Auf 165 qm bietet der Showroom eine exklusive Atmosphäre, in der Einkäufer, Presse und Partner die Welt von Marc Cain in einem stilvollen und einladenden Ambiente erleben können. Mit dem atemberaubenden Blick auf den Hudson River und der idealen Lage im Herzen von Chelsea wird der neue Showroom ein zentraler Anlaufpunkt in New York sein."Die USA sind für Marc Cain ein wichtiger Wachstumsmarkt und wir setzen unseren Expansionskurs weiter fort. Die Eröffnung unseres NY-Showrooms in Chelsea sowie der Launch des Webshops unterstreicht unser Engagement für den US-Markt. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden hier in einem inspirierenden Umfeld begrüßen zu dürfen und unsere Präsenz in den USA kontinuierlich zu stärken", so Stephen Belfer Managing Director Marc Cain Canada & USA.Das Modeunternehmen ist bereits in über 75 renommierten Fachgeschäften vertreten und verfügt über zwei Stores, einer in New York, einer in New Jersey. Für 2024 plant Marc Cain weitere Expansionen: die Ausweitung auf größere Vertriebskanäle sowie die Einrichtung ausgewählter Shop-in-Shops.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/5848853