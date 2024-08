Nach dem starken Anstieg in den ersten August-Tagen hat die Aktie von Rheinmetall in der laufenden Woche wieder in den Korrekturmodus geschalten. Nachdem ein neues Allzeithoch zuletzt noch knapp verfehlt wurde, sollte es aber bald einen weiteren Anlauf nach oben geben. Die DZ Bank sieht jedenfalls noch viel Potenzial.Durch die Integration und die Nutzbarmachung weltraumbasierter Aufklärungsdaten im taktischen Gefechtsfeld würde sich Rheinmetall neue Geschäftsfelder erschließen, so Analyst Holger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...