Berlin, 22. August 2024 - Der auf Technologie-Aktienfonds spezialisierte deutsche Asset-Manager BIT Capital gibt die Umbenennung seiner beiden Fonds der BIT Global Internet Leaders-Strategie bekannt. Der UCITS-Fonds BIT Global Internet Leaders 30 (ISIN: DE000A2N8127, Anteilsklasse R-I) wird fortan als BIT Global Technology Leaders geführt. Der BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS (ISIN: LU2511390598, Anteilsklasse I-IV), ein AIF-Spezialfonds für (semi-)professionelle Investoren, heißt künftig BIT Global Technology Opportunities.

Der Begriffswechsel von ‚‚Internet" zu ‚‚Technology" in den Fondsnamen spiegelt die Portfolioausrichtung der Strategie präziser wider als bisher. Diese geht längst weit über den ursprünglichen Fokus auf Internetunternehmen hinaus und deckt ein breites Spektrum des Technologiesektors ab. Der Zusatz ‚‚Opportunities" im Namen des Spezialfonds erleichtert es Investoren, besser zwischen beiden Fonds zu unterscheiden.



Bewährte Investmentstrategie wird fortgesetzt

Jan Beckers und Carlos Bielsa managen den BIT Global Technology Leaders sowie den BIT Global Technology Opportunities unverändert aus einer Hand. Beide Fonds folgen damit weiterhin einer sehr ähnlichen Investmentstrategie. Dieser Ansatz ermöglicht es UCITS-Kunden, in eine Anlagestrategie zu investieren, die auch (semi-)professionellen Anlegern im Spezialfonds ab einem Mindestanlagevolumen von 500.000 Euro zur Verfügung steht.

Den Anlageschwerpunkt der Strategie, die per 31. Juli 2024 ein Gesamtvolumen von 831 Millionen Euro umfasst, bilden Technologieunternehmen mit Marktkapitalisierungen zwischen 2 und 100 Milliarden US-Dollar. Dabei liegt ein besonderer Fokus darauf, bisher weniger bekannte Wachstumsunternehmen mit dem Potenzial zur Marktführerschaft frühzeitig und zu attraktiven Bewertungen zu identifizieren. Zahlreiche Korrelationsanalysen zeigen, dass sich die Zusammensetzung der Fonds deutlich von Indizes und konventionellen Technologiefonds abhebt, die häufig überwiegend den Technologie-Mainstream abbilden.



Überdurchschnittliche Rendite bleibt oberstes Ziel

Seit ihrer Auflage (BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS am 11. Mai 2018, BIT Global Internet Leaders 30 am 2. Januar 2019) haben sich beide Fonds als Spitzenreiter der Aktienfonds in Europa etabliert und belegen im Fünf-Jahres-Performanceranking1 die Plätze eins und zwei. Ziel des Fondsmanagements ist es, den starken Track-Record der Fonds unter neuen Namen konsequent fortzusetzen.

Der BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS verzeichnete seit Auflage eine annualisierte Rendite von 34,9 Prozent2. Der BIT Global Internet Leaders 30 erzielte 30,0 Prozent3 und wurde mehrfach für seine Performanceergebnisse ausgezeichnet. "Hochentwickelte Datenanalysen unterstützen uns dabei, das Timing von Investments zu optimieren. Dadurch können Risiken verringert und Renditen im Vergleich zu reinen Buy-and-Hold-Strategien gesteigert werden", erklärt Jan Beckers, Gründer und Chief Investment Officer von BIT Capital.

Die aktiv gemanagten Fonds der neu benannten BIT Global Technology-Strategie ermöglichen Investoren zu jedem Zeitpunkt sowohl von der Massenmarktfähigkeit etablierter Technologien als auch vom hohen Entwicklungspotenzial aufstrebender Technologien wie Generative Künstliche Intelligenz zu profitieren.

Die Umbenennung von BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS in BIT Global Technology Opportunities tritt zum 30. August 2024 in Kraft, die Namensänderung von BIT Global Internet Leaders 30 in BIT Global Technology Leaders wird zum 2. September 2024 wirksam. Die ISINs der jeweiligen Anteilsklassen bleiben unverändert.

1 e-fundresearch.com, Auswahl Assetklasse: Aktienfonds, Track-Record: >5 Jahre, Fondsgröße: >100 Mio. EUR, ETF: Nein; per 31.7.2024

2 Performance BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS I: 31.7.2023 - 31.07.2024: 38%, 31.7.2022 - 31.7.2023: 44%, 31.7.2021 - 31.7.2022: -50%, 31.7.2020 - 31.7.2021: 112%, 31.7.2019 - 31.7.2020: 158%

3 Performance BIT Global Internet Leaders 30 R-I: 31.7.2023 - 31.07.2024: 28%, 31.7.2022 - 31.7.2023: 35%, 31.7.2021 - 31.7.2022: - 48%, 31.7.2020 - 31.7.2021: 71%, 31.7.2019 - 31.7.2020: 116%;

Quelle: Bloomberg per 31.7.2024; die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet

Über BIT Capital

Als inhabergeführter, unabhängiger und auf Technologie-Aktienfonds spezialisierter Asset-Manager fokussiert sich BIT Capital auf die vielversprechendsten Technologiesektoren und die in diesen Bereichen weltweit führenden Unternehmen. BIT Capital öffnet damit den Zugang zu den großen Investmentchancen unserer Zeit und bietet seinen Investoren die Möglichkeit, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren.



Pressekontakt:

Hannes Bruch

E-Mail: presse@bitcap.com

Website: bitcap.com

BIT Capital GmbH

Dircksenstraße 4

10179 Berlin

Disclaimer

Diese Pressemitteilung ist eine Marketinginformation der BIT Capital GmbH.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Anteilen an in dieser Pressemitteilung genannten Finanzinstrumenten dar. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung sowie ggf. die fachliche Beratung durch einen rechtlichen oder steuerlichen Berater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an in dieser Pressemitteilung genannten Fonds sind das jeweilige PRIIPs-KID, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der BIT Capital GmbH, Dircksenstr. 4, 10179 Berlin (siehe auch https://www.bitcap.com/), sowie der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann etwaige, länderspezifische Anpassungen der Vertriebszulassung, einschl. Widerruf des Vertriebs, bezüglich ihrer Investmentfonds vornehmen. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der BIT Capital GmbH unter https://bitcap.com/beschwerdemanagement/ einsehbar.

Die genannten Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Betrags, wie im Prospekt der Fonds ausführlich beschrieben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit und andere historische Daten sind kein Hinweis oder eine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Diese Marketing-Anzeige wendet sich ausschließlich an Personen in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb an den relevanten Kundenkreis zugelassen sind. Anteile der in dieser Präsentation genannten Fonds dürfen weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Darüber hinaus können die Anteile weder direkt noch indirekt "US-Personen" und/oder Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer "US-Personen" im Sinne der Definition des "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" befinden, angeboten oder verkauft werden. Zudem darf diese Präsentation und die in ihr enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile/Aktien dieses Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

