Essen (ots) -Rücken- oder Kniebeschwerden nach dem Training auf dem Heimfahrrad? Die Zeiten sind vorbei. Ab sofort sorgt eine Weltneuheit für ergonomisch gesundes Training: Der Sportgeräteentwickler Skandika aus der NRW-Metropole Essen bringt mit dem Abisko einen Ergometer auf den Markt, der sich mittels App perfekt und stufenlos auf die Größe sowie die Körpermaße jedes Sportlers/jeder Sportlerin einstellen lässt."Uns war wichtig, Lenker und Sattel exakt auf die trainierende Person abzustimmen. Denn das, was sich für Laien im ersten Moment bequem anfühlen mag, kann sogar der Gesundheit schaden", erklärt Jürgen Schüring, Skandika Geschäftsführer und selbst leidenschaftlicher Radfahrer. Fünf Jahre lang entwickelten Skandika und Professor Dr.-Ing. Armin Lohrengel mit seinem Team von der Technischen Universität Clausthal den zugrunde liegenden Algorithmus für die App des Abisko. Mit ihrer Hilfe kann jede/r Trainierende in wenigen Klicks die Sattel- und Lenkerhöhe elektrisch stufenlos auf die eigenen Körpermaße einstellen und von einem höchst ergonomischen Training profitieren. "Diese Kombination ist eine echte Innovation auf dem Sportmarkt, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Nachhaltigkeit gefördert wurde", freut sich Schüring.Nur Einklang von Lenker- und Sattelhöhe sichert bestes Training"Radfahren ist idealerweise ein gelenkschonender Sport, der sogar Beschwerden vorbeugen kann", erklärt Dr. med. Thomas Wießmeier, Facharzt für Orthopädie und Chiropraktik. "Sind allerdings Sattel- und Lenkerhöhe nicht optimal auf die Maße des/der Trainierenden eingestellt, wird das Training im besten Fall ineffektiv, im schlimmsten Fall werden Knie-, Schultergelenke und Wirbelsäule zu sehr beansprucht. Dies kann langfristig wiederum zu Verletzungen und Gelenkverschleiß führen." Bei herkömmlichen Ergometern lässt sich die Sattelhöhe zwar anpassen - wenn auch willkürlich und nicht stufenlos -, der Abisko bietet jetzt zudem die verstellbare Lenkerhöhe auf Basis der individuellen Körpermaße. "Ein perfekt eingestellter Ergometer verhindert Muskelüberbeanspruchungen aufgrund von Fehlhaltungen und somit Schmerzen nach dem Training," so Dr. Wießmeier weiter.Konfliktfrei trainieren: Nie wieder verstellte Lenker und SattelWeiterer Pluspunkt des Abisko: Er garantiert ein harmonisches Training, gerade wenn mehrere Personen den Ergometer nutzen. Ob Paare mit unterschiedlicher Körpergröße oder Nutzer mit hohem Komfortanspruch - die individuelle Position lässt sich für bis zu zehn Personen speichern und per Knopfdruck automatisch immer wieder herstellen. "Da muss sich niemand quälen, stramme Spannverschlüsse öffnen oder jedes Mal die Löcher an der Sattelstange nachzählen", sagt Schüring.Effektives WorkoutBei allem Komfort ist der Abisko selbst fürs Profitraining geeignet. Mit 36 Widerstandsstufen und einer nahezu geräuschlosen Schwungscheibe steht der Abisko durchaus für ein effektives Workout. Muskelaufbau, Fettverbrennung und HIIT-Einheiten sind mit diesem smarten Fahrrad-Ergometer möglich. Erhältlich ist der Abisko in den Farben Anthrazit, Weiß und Rosé im Skandika Shop, bei Amazon und anderen Online Marktplätzen ab 769,- EUR.Über SkandikaSkandika ist ein Hersteller von Fitnessgeräten, Zelten und Outdoor-Equipment. Bereits seit 2003 bietet das Essener Unternehmen eine große Produktauswahl für Sportbegeisterte für ein abwechslungsreiches Sportprogramm in den eigenen vier Wänden an. Das aktuelle Portfolio besteht aus insgesamt über 50 Fitness-Artikeln: vom klassischen Ergometer über Rudergeräte bis zu Laufbändern. Die hochwertigen Produkte verkauft Skandika ausschließlich online (z. B. unter www.skandika.com oder www.amazon.de) und liefert gratis dazu praktische Aufbauanleitungen und zu einigen Geräten Trainingsvideos. Weitere Informationen unter www.skandika.com.Pressekontakt:Diana PaurevicMail: dpa@vom-stein-pr.deTel. 0201 - 29 88 122www.vom-stein-pr.devom Stein & ZubrodAgentur für public relations GmbHHufergasse 1345239 EssenOriginal-Content von: Skandika, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176019/5848895