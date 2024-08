Wien (www.fondscheck.de) - Börsengehandelte Goldprodukte mit der Möglichkeit, sich die Barren auch liefern zu lassen, gibt es bereits, so die Experten von "FONDS professionell".Wisdom Tree habe nach eigenen Angaben nun den ersten Silber-ETC mit dieser Option aufgesetzt.Der amerikanische Anbieter Wisdom Tree habe ein börsengehandeltes Rohstoffprodukt (ETC) aufgelegt, das den Silberpreis widerspiegele. Der Wisdom Tree Core Physical Silver ETC (ISIN JE00BQRFDY49/ WKN A4AE1X) sei mit Silber unterlegt und biete den Anlegern die Möglichkeit, sich das Edelmetall ausliefern zu lassen. Dies sei der erste Silber-ETC in Europa, der die Option einer physischen Lieferung eröffne, heiße es von Wisdom Tree. Bei Gold würden diese Möglichkeit etwa Xetra-Gold der Deutschen Börse oder Euwax Gold II der Börse Stuttgart bieten. ...

