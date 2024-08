München (ots) -Reif ist live - und zwar auf dem Jahreskongress des Deutschen Rednerverbandes (https://germanspeakers.org/veranstaltungen/convention/). Unter dem Motto "Reden im Wandel der Zeit" treffen sich vom 5. bis 7. September 2024 deutsche und internationale Rednerinnen und Referenten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu Vorträgen, Workshops und Networking im Münchener Leonardo Royal Hotel.Zum 14. Male wird am 7. September auf der Convention-Gala der Deutsche Rednerpreis (https://germanspeakers.org/startseite/deutscher-rednerpreis/) an eine prominente Persönlichkeit für ihre herausragenden rhetorischen Leistungen vergeben. Die Laudatio auf Marcel Reif (https://de.wikipedia.org/wiki/Marcel_Reif) wird der Journalist, Bestsellerautor und ARD-Korrespondent Richard C. Schneider (https://richard-c-schneider.de/) halten.Der Bundestag gedachte am 31. Januar 2024 der Opfer des Nationalsozialismus. Im Rahmen der Gedenkstunde sprach mit Marcel Reif erstmals ein Betroffener aus der sogenannten zweiten Generation Holocaust-Überlebender vom Trauma seines Vaters, von seiner knappen Rettung aus dem Todeszug durch Berthold Beitz und dem späteren Schweigen über all das Erlebte.Die Rede (https://www.ardmediathek.de/video/phoenix-vor-ort/sei-ein-mensch/phoenix/Y3JpZDovL3Bob2VuaXguZGUvNDMyMzk5Nw) hat sowohl bei den Mitgliedern des Bundestages als auch in den Medien eine außergewöhnliche Resonanz erfahren. Nicht nur, dass die Abgeordneten emotional äußerst berührt waren; sie quittierten den Vortrag mit stehendem Applaus des gesamten Parlaments."Sej a Mensch" hat das Potenzial, zu einem geflügelten Wort zu werden; es wurde in unzähligen Headlines aufgegriffen und setzt sich fest im Bewusstsein der Menschen", so Prof. Dr. Volker Römermann, Vorsitzender des Gremiums Deutscher Rednerpreis. "Dieser scheinbar kleine Appell ist ein überzeugendes Beispiel dafür, was Rhetorik bewirken kann. Manchmal sind es gerade die kleinen und doch so großartigen, wundervollen Sätze, die sich im kollektiven Gedächtnis verankern."Die aufsehenerregende Rede im Bundestag liefert der GSA den aktuellen Anlass. Marcel Reif wird darüber hinaus dafür geehrt, in seinen Stationen als Sportexperte und Kommentator Rhetorikgeschichte geschrieben zu haben.Pressekontakt:PS:PR Agentur für Public Relations GmbHPetra SpiekermannMobil: +49 172.21 05 208E-Mail: petra.spiekermann@pspr.deOriginal-Content von: German Speakers Association e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81083/5848905