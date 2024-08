© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press Wire/dpa



Angetrieben von Impulsen aus den USA sind die japanischen Aktien dauf und dran die Verluste vom erlittenen Margin-Call-Crash wettzumachen. Doch Anleger sind gut beraten, sich mit den anstehenden Wahlen zu beschäftigen.Die Parteivorstandswahlen der LDP am 27. September werden entscheidend für Japans politische Zukunft sein, heißt es in einem Research-Bericht der UBS. Premierminister Kishida tritt nicht erneut an, was bedeutet, dass ein neuer Premierminister gewählt wird. Derzeit sind 11 mögliche Kandidaten im Gespräch. Aufgrund des Fehlens eines klaren Favoriten und der Auflösung des traditionellen Fraktionssystems bleibt der Ausgang der Wahl unvorhersehbar. Die wirtschaftspolitische …