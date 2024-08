Xsolla integriert GameAnalytics in das Xsolla-Backend und bietet Spieleentwicklern weltweit überlegene Analyse- und Monetarisierungslösungen

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, erweitert seine strategische Partnerschaft mit GameAnalytics, dem führenden Analysedienst für Spieleentwickler und -verleger.

Die Partnerschaft stellt eine bedeutende Erweiterung der Fähigkeiten von Xsolla dar. Durch die Integration von GameAnalytics direkt in die Xsolla Backend-Lösung können Entwickler auf leistungsstarke Analyse- und Monetarisierungswerkzeuge in einer nahtlosen Schnittstelle zugreifen. Diese Integration definiert die Art und Weise, wie Entwickler an die Analyse und Monetarisierung von Spielen herangehen, neu und stellt ein umfassendes Toolkit zur Verfügung, um das Verständnis für das Spielerverhalten zu verbessern, Umsatzströme zu optimieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Entwickler können nun kritische Metriken wie Konversionsraten, Spielerbindung und Lifetime-Value verfolgen und gleichzeitig die umfangreichen Zahlungsabwicklungsfähigkeiten von Xsolla nutzen, was einen einzigartigen Vorteil darstellt, da datengestützte Erkenntnisse und robuste Monetarisierungstools unter einem einzigen Dach vereint werden.

Jean-Philippe Steinmetz, Leiter von Xsolla Backend, unterstreicht die strategische Bedeutung der Erweiterung der Partnerschaft: "Durch die Einbindung von GameAnalytics in Xsolla Backend verbessern wir die Fähigkeit unserer Plattform, umfassende Spielanalysen und Benchmarking zu liefern. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, Entwicklern ein tieferes Verständnis für die Leistung ihrer Spiele zu geben und sie in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die zum Erfolg führen."

GameAnalytics ist dafür bekannt, mehr als 12.000 Spielestudios zu betreuen und Einblicke in mehr als 2,3 Milliarden Spieler pro Monat zu bieten, und bringt in diese Partnerschaft eine beispiellose Expertise im Bereich Analytik ein. Die Integration mit Xsolla Backend ermöglicht es Entwicklern, mühelos auf diese Erkenntnisse zuzugreifen und einen klaren Überblick über die Leistung ihrer Spiele in Bezug auf verschiedene Metriken zu erhalten. Diese Partnerschaft erweitert die Analysemöglichkeiten, die Entwicklern zur Verfügung stehen, und vereinfacht die Integration dieser Erkenntnisse in Monetarisierungsstrategien, was den Entwicklern letztendlich hilft, ihr Umsatzpotenzial zu maximieren.

Allison Bilas, COO bei GameAnalytics, zeigte sich begeistert von der Erweiterung der Partnerschaft: "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Xsolla durch die Integration unserer Analyse-Suite in Xsolla Backend zu erweitern. Diese Integration ermöglicht es uns, Entwicklern einen noch größeren Mehrwert zu bieten, indem wir ihnen helfen, ihre Spiele besser zu verstehen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um das Spielerlebnis zu verbessern."

Die Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Xsolla, Spieleentwicklern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu sein. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit und Effizienz von Xsolla Backend mit den Zahlungs- und Monetarisierungstools von Xsolla und den branchenführenden Datenanalysefähigkeiten von GameAnalytics haben Entwickler nun Zugang zu einer leistungsstarken All-in-One-Lösung, die den Prozess der Erstellung, Verfolgung und Verbesserung der Spielleistung vereinfacht.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein robustes und leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlagen jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Montreal, London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Über GameAnalytics

GameAnalytics ist die führende Analyselösung für Entwickler, Spielestudios und renommierte Verleger weltweit. Ihr Netzwerk umfasst 100.000 Spiele, die von mehr als 1,75 Milliarden Menschen in durchschnittlich 24 Milliarden monatlichen Sitzungen gespielt werden. Die GameAnalytics-Plattform ermöglicht es Spiele-Entwicklungsteams, das Gameplay schnell zu verfeinern, die Kundenbindung zu verbessern und den Umsatz mit Echtzeit-Datenanalysen für alle wichtigen Spiele-Engines und Betriebssysteme durch eine einfache SDK-Integration zu steigern. GameAnalytics wurde 2012 von dem dänischen Serienunternehmer Morten E. Wulff gegründet, der auch heute noch der Vorsitzende des Unternehmens ist. Nach einer Finanzierung von mehr als 8 Mio. US-Dollar wurde das Unternehmen 2016 vom führenden Unternehmen für mobile Werbung, Mobvista, übernommen. Um mehr zu erfahren und kostenlos zu starten, besuchen Sie gameanalytics.com

