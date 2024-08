Verein Investora Zürich / Schlagwort(e): Konferenz

Schweizer Aktienkonferenz für Small und Mid Caps am 18. und 19. September 2024: Investora Zürich findet zum 12. Mal statt - jetzt anmelden



22.08.2024 / 15:30 CET/CEST



Zürich, 22. August 2024 - Die Aktienkonferenz Investora Zürich findet am 18. und 19. September 2024 wiederum in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach statt. 34 an der Schweizer Börse SIX kotierte Small und Mid Caps stellen sich vor. Alle Informationen zur diesjährigen Aktienkonferenz finden Sie unter www.investora.ch . Die CEOs und CFOs der teilnehmenden Gesellschaften präsentieren jeweils Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzkennzahlen. Anschliessend stehen sie dem Anlegerpublikum in moderierten Q&A-Sessions sowie in 1-on-1-Meetings für Fragen und Antworten zur Verfügung. Erstmals dabei sind dieses Jahr unter anderem Autoneum, Burkhalter, Georg Fischer, R&S Group und StarragTornos. Das Programm steht hier zum Download bereit. Weitere Höhepunkte bilden ein Live-Interview mit dem Unternehmer Peter Spuhler, geführt von Finanz und Wirtschaft-Chefredaktor Jan Schwalbe sowie Keynote-Referate und Panels der Konferenzpartner zu aktuellen Kapitalmarkt-Themen. Am Abend des ersten Tages findet der traditionelle Networking-Apéro statt, der durch ein Food-Tasting von ARYZTA angereichtet wird. Dank der Berichterstattung durch unsere Medienpartner werden Informationen zu den Firmen auch in den Finanzmedien publiziert. Die verschiedenen Präsentationen werden am Veranstaltungstag auf der Investora-Webseite zum Download abrufbar sein. Melden Sie sich jetzt an: https://www.investora.ch/anmeldung . Am 13. September 2024 um 12 Uhr ist Anmeldeschluss. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Geschäftsstelle Investora Zürich Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf 043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch



