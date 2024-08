Hamburg (ots) -E-Book-Reader bieten im Vergleich zum normalen Buch viele Vorteile, sind zum Beispiel sehr handlich und speichern Hunderte digitale Bücher. Jetzt drängen Geräte mit Farbbildschirm auf den Markt. COMPUTER BILD schickte fünf Modelle ins Labor.Zum Test traten mit dem Tolino Vision Pro, dem Tolino Shine Color, dem Pocketbook Era Color und dem Pocketbook InkPad Eo vier E-Book-Reader mit Farbdisplay an; außerdem verglich die Redaktion die bunten Modelle mit dem Tolino Shine - einem aktuellen Reader mit Schwarzweiß-Bildschirm.Alle Geräte waren hervorragend verarbeitet, ließen sich komfortabel bedienen. Als Extra boten der Tolino Vision Color sowie der Pocketbook Era Color haptische Tasten, etwa zum bequemen Blättern. Dank der E-Ink-Technik zeigten sämtliche Testkandidaten Texte knackscharf an; das integrierte Hintergrundlicht leuchtete die Bildschirme jeweils gleichmäßig aus.Lohnt ein E-Book-Reader mit Farbdisplay? Ja, wenn man Wert auf die farbige Darstellung von Comics oder Illustrationen Wert legt. An die Brillanz von Tablet-Bildschirmen reichten die getesteten Reader allerdings bei Weitem nicht heran.Fazit: Der Testsieger Tolino Vision Color ist ein E-Book-Reader mit Wunschlos-glücklich-Ausstattung. Der Preis von 199 Euro ist angemessen. Ganz knapp dahinter platzierte sich der Pocketbook Era Color, der ebenfalls uneingeschränkt zu empfehlen ist. Sparfüchse greifen zum Tolino Shine. Der hat zwar "nur" ein Schwarzweiß-Bild, punktet dafür mit geringem Gewicht und kompaktem Gehäuse.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 18/2024, die ab 23. August 2024 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHRainer SchuldtE-Mail: rschuldt@computerbild.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5848957