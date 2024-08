DJ Schweizer Aktienkonferenz für Small und Mid Caps am 18. und 19. September 2024: Investora Zürich findet zum 12. Mal statt - jetzt anmelden

Verein Investora Zürich / Schlagwort(e): Konferenz Schweizer Aktienkonferenz für Small und Mid Caps am 18. und 19. September 2024: Investora Zürich findet zum 12. Mal statt - jetzt anmelden 2024-08-22 / 15:30 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zürich, 22. August 2024 - Die Aktienkonferenz Investora Zürich findet am 18. und 19. September 2024 wiederum in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach statt. 34 an der Schweizer Börse SIX kotierte Small und Mid Caps stellen sich vor. Alle Informationen zur diesjährigen Aktienkonferenz finden Sie unter www.investora.ch. Die CEOs und CFOs der teilnehmenden Gesellschaften präsentieren jeweils Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzkennzahlen. Anschliessend stehen sie dem Anlegerpublikum in moderierten Q&A-Sessions sowie in 1-on-1-Meetings für Fragen und Antworten zur Verfügung. Erstmals dabei sind dieses Jahr unter anderem Autoneum, Burkhalter, Georg Fischer, R&S Group und StarragTornos. Das Programm steht hier zum Download bereit. Weitere Höhepunkte bilden ein Live-Interview mit dem Unternehmer Peter Spuhler, geführt von Finanz und Wirtschaft-Chefredaktor Jan Schwalbe sowie Keynote-Referate und Panels der Konferenzpartner zu aktuellen Kapitalmarkt-Themen. Am Abend des ersten Tages findet der traditionelle Networking-Apéro statt, der durch ein Food-Tasting von ARYZTA angereichtet wird. Dank der Berichterstattung durch unsere Medienpartner werden Informationen zu den Firmen auch in den Finanzmedien publiziert. Die verschiedenen Präsentationen werden am Veranstaltungstag auf der Investora-Webseite zum Download abrufbar sein. Melden Sie sich jetzt an: https://www.investora.ch/anmeldung. Am 13. September 2024 um 12 Uhr ist Anmeldeschluss. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Geschäftsstelle Investora Zürich Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf 043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

