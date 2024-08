Gesteigerte Umsatz- und Gewinnprognosen

Airbus SE hat im Bereich "Defence and Space" einen bedeutenden Umsatz von 11,5 Milliarden Euro erzielt und sich als führender Anbieter etabliert. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Kursentwicklung der Aktie wider, die zuletzt auf 139,66 Euro gestiegen ist. Analysten der DZ Bank halten aufgrund der starken Produktpalette und den bedeutenden Partnerschaften, wie mit der NASA, an einer positiven Kursprognose fest. Der jüngste Quartalsbericht zeigte einen leichten Umsatzanstieg auf 16,00 Milliarden Euro, was zu einem Aktienkursanstieg von 0,43 Prozent führte. Airbus SE prognostiziert für das laufende Jahr einen Gewinn je Aktie von 5,41 Euro.

Potenzial für Investoren

Trotz eines Rückgangs vom 52-Wochen-Hoch bei 172,82 Euro sehen Experten langfristig großes [...]

