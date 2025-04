© Foto: Symbolbild von Li Yan auf Unsplash

Xiaomi überrascht derzeit an den Märkten. Innerhalb weniger Tage legte die Aktie um über 15 Prozent zu und kletterte klar über die 5-Euro-Marke, zeitweise auch über die 5,50 Euro. Im Heimatmarkt China hat der Elektronikkonzern Apple überholt. Zugleich treibt das Management den Ausbau im boomenden Elektromobilitäts-Segment voran und plant eine eigene Forschungsfabrik in Deutschland. Analysten erwarten neue Innovationsschübe und Kursziele von bis zu 7 Euro. Doch ist das Papier jetzt wirklich ein Kauf? Lesen Sie weiter. Wir schauen uns die Fakten für Sie an.

Smartphone-Power schlägt Apple

Xiaomi hat im ersten Quartal kräftig zugelegt. In China verkaufte der Konzern mehr Smartphones als Apple. Während Cupertino in einem Segment 9 Prozent Marktanteil einbüßte, baute Xiaomi seine Position aus. Das schlug sich direkt im Aktienkurs nieder. Binnen fünf Handelstagen sprang der Kurs um über 15 Prozent nach oben. Vorerst war da noch ein kleineres Tagestief, als Donald Trumps Zollpläne erneut für Unsicherheit sorgten. Doch die Bilanz zeigt, dass Xiaomi nur bedingt auf den US-Markt angewiesen ist. Smartphones, Smart TVs und Smart-Home-Produkte sorgen weiter für stabile Erlöse. Und dass die Kunden im Reich der Mitte mehr zum Xiaomi greifen, unterstreicht den Fokus auf globale Kostenvorteile und Technik-Features. China kauft China-Produkte.



E-Mobilität: Produktionsplus 40 Prozent

Neben Handys hat Xiaomi ein zweites Standbein: Elektroautos. Die Produktion stieg zuletzt um rund 40 Prozent. Das Flaggschiff-Modell SU7 überholte in China sogar das Tesla Model 3. Jetzt peilt Xiaomi den Markt in Europa an. Reuters berichtet, dass in Deutschland ein eigenes Entwicklungszentrum entsteht. Dort sollen in zwei Jahren neue E-Autos designt und erprobt werden. Fünf ehemalige BMW- und Ferrari-Ingenieure arbeiten bereits am Prototyp. Der Konzern könnte ja auch Werke in Ungarn und der Türkei errichten nach dem Vorbild von BYD, um hohe EU-Zölle zu umgehen. So ein Vorstoß könnte Xiaomis Strategie stärken, nicht nur Smartphones, sondern auch im boomenden E-Auto-Markt ganz vorne mitzufahren.

Charttechnik: Aufwärtstrend nach wie vor intakt

Im Chart zeigt sich klar der Aufwärtstrend. Nach dem Sprung über die 5-Euro-Marke zog der Kurs bis auf 5,59 Euro an. Die frühere Widerstandszone liegt bei knapp 6 Euro. Einen Blick wert ist die 200-Tage-Linie, die seit Wochen unter dem Kurs verläuft und als Unterstützung dient. Rücksetzer auf 5,30 Euro dürften Anleger nutzen, um Positionen zu erhöhen oder neu aufzubauen. Der Relative-Stärke-Index befindet sich im moderaten Bereich, knapp über der 50er Marke und somit weder überkauft noch überverkauft. Damit bleibt das Potenzial auf der Oberseite gewahrt. Ein Ausbruch über 6 Euro könnte den Weg bis 7 oder sogar 8 Euro ebnen.



Was tun?

Xiaomi punktet mit starken Smartphone-Zahlen, einem schnellen Einstieg in die Elektromobilität sowei Internationalisierungsplänen. Die Aktie sitzt fest im Aufwärtstrend und hat charttechnisch durchaus Luft bis 7 - 8 Euro. Fundamental steht Xiaomi solide da. Umsatzwachstum, steigende Margen und klare Investitionen in Forschung und Produktion. Die jüngste News Deutschland betreffend sowie der eingeleitete Rebound nach den Zoll-Sorgen, verstärken das ohnehin starke charttechnische Bild. Insgesamt spricht daher einiges dafür, dass man auf dem Niveau um 5,30 Euro eine Position eröffnen könnte. Ein Stoppkurs bei 4,70 Euro wäre interessant und könnte als Risikobegrenzung sorgen Wer auf Technologie und E-Autos setzt, findet in Xiaomi eine interessante Long-Chance.

